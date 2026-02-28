Final-8 Rising Stars: Περιστέρι-Παναθηναϊκός 84-67

Το Περιστέρι επικράτησε επί του Παναθηναϊκού για το Final-8 του Rising Stars που φιλοξενείται στο «Promitheas Park».

28 Φεβ. 2026 17:36
Pelop News

Το Περιστέρι επικράτησε 84-67 του Παναθηναϊκού και αύριο θα κοντραριστεί με τον ΚΑΟΧ Eυρώπη 87 για την 5η θέση του Final-8 Rising Stars.

Σε μια αναμέτρηση που ξεκίνησε με ισορροπία και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός κατάφερε σταδιακά να επιβάλει τον ρυθμό του στο πρώτο δεκάλεπτο, αξιοποιώντας καλύτερες επιθετικές επιλογές μετά το 7ο λεπτό. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις στην περιφέρεια και με σωστές αποφάσεις στο ανοιχτό γήπεδο έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 24-16, χτίζοντας το πρώτο ουσιαστικό προβάδισμα της βραδιάς.

Η αντίδραση του Περιστερίου ήταν άμεση και ουσιαστική. Ο Θωμάκος με καλάθι και φάουλ, μαζί με δύο τρίποντα του Λαζαρίδη, έφεραν τη διαφορά στους τρεις πόντους (25-28, 13’), όμως ο Παπανικολάου απάντησε από τη γωνία για το 31-25. Οι «κυανοκίτρινοι» δεν πτοήθηκαν και με σερί 6-0 ισοφάρισαν σε 31-31 (15’), έπειτα από όμορφη ενέργεια του Ασωνίτη. Ο Ασημένιος με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στο Περιστέρι, ενώ ο Ασωνίτης με καλάθι και φάουλ ανέβασε τη διαφορά στους τέσσερις (39-35, 18’). Με σωστές επιλογές στην επίθεση και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, το Περιστέρι πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 43-39.

Με την αυτοπεποίθηση που έχτισε στο φινάλε του πρώτου μέρους, το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στην τρίτη περίοδο και με γρήγορο 6-0 δημιούργησε την πρώτη διψήφια διαφορά (49-39, 22’). Ο Τρίκκας προσπάθησε να κρατήσει τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ, μειώνοντας με πέντε προσωπικούς πόντους σε 49-44 (23’), όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν πλέον τον απόλυτο έλεγχο. Η διαφορά ξέφυγε ξανά πάνω από τους δέκα μετά από καλάθι του Καριμάλη στο ανοιχτό γήπεδο (59-48, 29’), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο +15 (63-48), τη μεγαλύτερη έως τότε απόσταση στο παιχνίδι για την ομάδα του coach Πολίτη.

Στην τελευταία περίοδο το Περιστέρι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Ασωνίτη να σκοράρει με καλάθι και φάουλ για το 73-51 (34’), στέλνοντας τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους και ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη. Με σωστή διαχείριση του ρυθμού και έλεγχο των ριμπάουντ μέχρι το φινάλε, οι «κυανοκίτρινοι» διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν δίκαια στην επικράτηση με 84-67.

Διαιτητές: Κονταξάκης-Κουτίβης-Σαμαράς.

Δεκάλεπτα: 16-24, 43-39, 63-48, 84-67.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Πολίτης): Λαζαρίδης 8 (2), Κρασάκης, Ντεντόπουλος, Ασωνίτης 12, Βούκτσεβιτς 4, Θωμάκος 16, Καριμάλης 4, Κωλέτσας, Χριστοδουλάτος, Ασημένιος 16 (2), Κωτσόπουλος 4, Καπιρέλης 20 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρήγγας): Καρράς 5, Βασιλειάδης 9 (1), Παπανικολάου 7 (1), Χατζής 3, Τρίκκας 13 (1), Βετούλας 3, Κοντογιάννης, Πανουσόπουλος, Βάλκοβ 11, Κιζίλ 10 (2), Παγουλάτος 4, Τζιάνο 2.

 

