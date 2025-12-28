Φινάλε με νίκη για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ
Μετά τις ήττες από τον Εθνικό και τον ΝΟ Βουλιαγμένης, οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ επικράτησαν επί του ΠΑΟΚ με την Ειρήνη Τσίγκα να είναι ασταμάτητη στην επίθεση, πετυχαίνοντας 6 γκολ.
Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ ολοκλήρωσε με νίκη επί του ΠΑΟΚ με σκορ 11-9 τις υποχρεώσεις της στην α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και τα «δελφίνια» είχαν απολογισμό μια νίκη και δυο ήττες (από Εθνικό και ΝΟ Βουλιαγμένης). Τα 8λεπτα: 2-2, 4-2, 2-1, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Λαμπάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 6, Αγγελοπούλου 1.
