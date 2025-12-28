Φινάλε με νίκη για τις Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Η ομάδα πόλο Νέων Γυναικών της ΝΕΠ ολοκλήρωσε με νίκη επί του ΠΑΟΚ με σκορ 11-9 τις υποχρεώσεις της στην α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Οι αγώνες φιλοξενήθηκαν στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και τα «δελφίνια» είχαν απολογισμό μια νίκη και δυο ήττες (από Εθνικό και ΝΟ Βουλιαγμένης). Τα 8λεπτα: 2-2, 4-2, 2-1, 3-4. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Κοτζάμπαση 1, Λαμπάτου 2, Ειρ. Τσίγκα 6, Αγγελοπούλου 1.

