Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν

Οι εισβολές των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ το 2001 και 2003 ανέδειξαν τους κινδύνους των στρατιωτικών επιχειρήσεων για αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, ακόμα και εκείνες οι ενέργειες φαίνονται πιο προσεκτικά οργανωμένες σε σύγκριση με την τρέχουσα αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Στις περιπτώσεις Αφγανιστάν και Ιράκ, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους διέθεσαν χερσαίες δυνάμεις για την ανατροπή των κυβερνήσεων, την αποκατάσταση της τάξης και την επίβλεψη της μετάβασης σε νέα πολιτικά συστήματα. Οι απώλειες και οι αποτυχίες στην οικοδόμηση σταθερών κρατών φαίνεται να έχουν αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ από την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, οδηγώντας σε μια προσέγγιση αλλαγής καθεστώτος αποκλειστικά μέσω αεροπορικής δύναμης, χωρίς ιστορικό προηγούμενο.

Η εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και βασικών στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών την πρώτη μέρα του πολέμου έχει προκαλέσει σοκ στο ιρανικό καθεστώς. Ωστόσο, δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα για το τι θα ακολουθήσει. Ο Τραμπ κάλεσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) να παραδώσει τα όπλα και τον ιρανικό λαό να πάρει τον έλεγχο της κυβέρνησης, αλλά αυτές οι οδηγίες στερούνται συγκεκριμένων λεπτομερειών.

Οι Φρουροί υφίστανται αεροπορικούς βομβαρδισμούς, και ακόμα κι αν αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν τα όπλα, δεν υπάρχει εναλλακτική αρχή ή στρατός στο Ιράν για την παράδοσή τους. Οι Ιρανοί διαδηλωτές, που έχουν δείξει αξιοσημείωτη αντοχή απέναντι στο καθεστώς, δικαιολογημένα αναρωτιούνται πώς ακριβώς θα αναλάβουν τον έλεγχο. Ο Τραμπ τους διαβεβαίωσε ότι «όταν τελειώσουμε, θα είναι δικό σας», αλλά η ελπίδα για αυθόρμητη μετάβαση σε νέο σύστημα χωρίς περαιτέρω παρέμβαση φαίνεται αμφίβολη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επανειλημμένα καλέσει τον ιρανικό λαό να ανατρέψει την κυβέρνησή του, βλέποντας την κρίση ως ευκαιρία εξουδετέρωσης ενός μεγάλου εχθρού, λόγω της υποστήριξης του Ιράν σε Χαμάς και Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ εκτιμά ότι μπορεί να διαχειριστεί τα ιρανικά αντίποινα με πυραύλους, χωρίς ανάγκη ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, αφήνοντας σε άλλους τις συνέπειες του χάους.

Οι υπολογισμοί για τα κράτη του Κόλπου και τις ΗΠΑ είναι πιο περίπλοκοι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και η Σαουδική Αραβία έχουν χτυπηθεί ή στοχοποιηθεί από ιρανούς πυραύλους, απειλώντας την εικόνα τους ως ασφαλών καταφυγίων. Αν ο πόλεμος τερματιστεί γρήγορα, μπορεί να επανέλθουν στην κανονικότητα· αλλιώς, η σταθερότητα και η οικονομική τους άνθηση κινδυνεύουν.

Για τις ΗΠΑ, ο Τραμπ αποφεύγει παρατεταμένη εμπλοκή, αλλά αν τα κράτη του Κόλπου απειληθούν ή το Ιράν βυθιστεί στο χάος, θα υπάρξουν πιέσεις για περισσότερους πόρους. Οι απώλειες Αμερικανών στρατιωτών μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση, με τον Τραμπ να απειλεί «δύναμη χωρίς προηγούμενο».

Πολιτικά, ο Τραμπ αντιμετωπίζει κριτική από Δημοκρατικούς και μέρος των Ρεπουμπλικανών, ενώ δημοσκόπηση YouGov δείχνει μόλις 27% υποστήριξη για στρατιωτική δράση κατά Ιράν, σε αντίθεση με την υψηλή στήριξη για Ιράκ και Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Οι Αμερικανοί πολίτες φαίνεται να έχουν διδαχθεί από τα παρελθόντα λάθη, ακόμα κι αν η κυβέρνησή τους όχι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



