Financial Times: Πρόωρη αποχώρηση Λαγκάρντ απο ΕΚΤ ενόψει γαλλικών εκλογών

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση της πριν από την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας της, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπο με γνώση των σκέψεών της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λαγκάρντ επιθυμεί να έχει αποχωρήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2027, ώστε να διευκολύνει τον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να επιλέξουν και να διορίσουν τον διάδοχό της στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Η θητεία της Λαγκάρντ ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2019 και είναι μη ανανεώσιμη. Η πρόωρη αποχώρησή της θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαδοχής υπό τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες στην Ευρώπη, πριν από ενδεχόμενη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας, όπου υπάρχει ανησυχία για ενίσχυση ακροδεξιών δυνάμεων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης πρόωρης αποχώρησής της από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Επιπλέον, πριν από περίπου έναν χρόνο, η Λαγκάρντ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη διεύθυνση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), αν και η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι παραμένει προσηλωμένη στα καθήκοντά της.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει σχολιάσει επίσημα το δημοσίευμα, ενώ σε προηγούμενες περιπτώσεις στελέχη της έχουν τονίσει ότι η Λαγκάρντ εστιάζει πλήρως στην αποστολή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



