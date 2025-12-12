Φινλανδία: Τρεις ανήλικοι … έκαψαν το γήπεδο της Χάκα ΒΙΝΤΕΟ

Όπως, προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας η φωτιά ξέσπασε από τρεις 15χρονους, με τον έναν εξ αυτών να ομολογεί ότι άναψε ένα αντικείμενο που πυροδότησε την πυρκαγιά

Φινλανδία: Τρεις ανήλικοι … έκαψαν το γήπεδο της Χάκα ΒΙΝΤΕΟ
12 Δεκ. 2025 12:43
Pelop News

Μια από τις χειρότερες στιγμές του βιώνει ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους του φινλανδικού ποδοσφαίρου, η Χάκα, αφού πέρα από την αγωνιστική πτώση της, έχει να διαχειριστεί και το κατεστραμμένο γήπεδό της.

Η Χάκα υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία του φινλανδικού πρωταθλήματος και η κατάσταση έγινε ακόμη πιο εφιαλτική για τους ανθρώπους της ομάδας, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε μια από τις ξύλινες κερκίδες του γηπέδου, που κατασκευάστηκε το 1934.


Όπως, μάλιστα προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας η φωτιά ξέσπασε από τρεις 15χρονους, με τον έναν εξ αυτών να ομολογεί ότι άναψε ένα αντικείμενο που πυροδότησε την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς την κερκίδα και προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του τεχνητού χλοοτάπητα.

«Είμαστε πραγματικά λυπημένοι από την πυρκαγιά στο γήπεδο Tehtaas. Το Tehtaas είναι ένα αγαπημένο μέρος για τους κατοίκους του Κόσκι και η πόλη έχει δεσμευτεί να συντηρήσει το γήπεδο», δήλωσε ο Γιόνι Κουμλάντερ, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

«Τώρα το καθήκον μας είναι να μάθουμε τι χρειάζεται για να επαναφέρουμε το γήπεδο σε αγωνιστική κατάσταση», πρόσθεσε ο Κουμλάντερ σε δήλωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Χάκα.

