Φιντάν για Ισραήλ: Αν δεν σεβαστεί την κυριαρχία της Συρίας τότε υπάρχουν και «άλλα μέσα»

Απειλές κατά του Ισραήλ εκτόξευσε ο Χακάν Φιντάν με αφορμή τις επιδρομές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Συρία και την έντονη δραστηριότητα του ισραηλινού στρατού στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία και τη στάση του Ισραήλ, τόνισε πως «η νέα συριακή κυβέρνηση δεν θα συγκρουστεί με το Ισραήλ, αν το τελευταίο σεβαστεί την εδαφική κυριαρχία της Συρίας» και πρόσθεσε, με απειλητικό τόνο πως «σε περίπτωση που δεν το κάνει, τότε μπορεί να εφαρμοστούν ‘άλλα μέσα’».

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan: New Syrian Government Will Not Clash with Israel If the Latter Respects Syria’s Sovereignty; If Israel Does Not, “Other Measures” May Be Considered; Any Government Representing Its People Is a Threat to Israel pic.twitter.com/K3VNBKpnYO

— MEMRI (@MEMRIReports) December 17, 2024