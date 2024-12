Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη δολοφονίας του Ρώσου επικεφαλής της πυρηνικής προστασίας

Τα διενθή πρακτορεία ειδήσεων BBC, Reuters και AFP, μεταδίδουν την πληροφορία πως η Ουκρανία ανέλαβη την ευθύνη για την δολοφονία στη Μόσχα, του Ρώσου επικεφαλής πυρηνικής προστασίας Ιγκόρ Κιρίλοφ.

Μόσχα: Δολοφόνησαν τον επικεφαλής της πυρηνικής προστασίας ΒΙΝΤΕΟ

Η δολοφονία ενός ανώτερου Ρώσου στρατιωτικού αξιωματούχου, του Ιγκόρ Κιρίλοφ, στη Μόσχα την Τρίτη ήταν μια «ειδική επιχείρηση» από την υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας SBU, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ((AFP) πηγή της υπηρεσίας. Η πηγή αυτή μίλησε για «εκκαθάριση του αντιστράτηγου».

Η έκρηξη φέρεται να καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα στη Μόσχα

🇷🇺🇺🇦 The moment an IED hidden in an e-scooter handle detonated, killing Head of Russia’s Radiation, Chemical, and Biological Defense Forces Lt. Gen. Igor Kirillov and his aide. https://t.co/3xmIkHJLZb pic.twitter.com/lEFkWKG0f9

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σκότωσε τον ρώσο αντιστράτηγο Ιγκόρ Κιρίλοφ με ειδική επιχείρηση που πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 17/12/2024, στη Μόσχα, δήλωσε στο Ρόιτερς πηγή στην εν λόγω υπηρεσία.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό από ανεξάρτητη πηγή. Η πηγή στην SBU είπε ότι το Κίεβο θεωρούσε τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως θεμιτό στόχο», καθώς τον κατηγορούσε ότι είχε διατάξει τη χρήση στον πόλεμο απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών δυνάμεων.

Ο ρώσος ανώτατος αξιωματικός δολοφονήθηκε στη Μόσχα με βόμβα που ήταν κρυμμένη σ’ ένα ηλεκτρικό σκούτερ, δήλωσαν σήμερα ρώσοι ερευνητές.

Ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής των ρωσικών Στρατευμάτων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας, σκοτώθηκε έξω από κτίριο διαμερισμάτων στη λεωφόρο Ριαζάνσκι μαζί με τον υπασπιστή του, ανέφερε σε δήλωσή της η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ερευνά τα σοβαρά εγκλήματα.

🇷🇺 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗮𝘀𝘀𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱

Explosion in Moscow kills Russian Lieutenant General Igor Kirillov and his aide.

A suspected explosive device was reportedly attached to a scooter parked near the building entrance and detonated as Kirillov entered.… pic.twitter.com/AEQSmn0Yso

