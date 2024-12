Μόσχα: Δολοφόνησαν τον επικεφαλής της πυρηνικής προστασίας ΒΙΝΤΕΟ

Νεκρός, σύμφωνα με το Reuters, είναι ο επικεφαλής της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας (ΠΒΧΠ) της Ρωσίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ. Στην έκρηξη που σημειώθηκε στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας, έχασε τη ζωή του και ο βοηθός του.

Είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε πατίνι, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μόλις ο Κιρίλοφ βγήκε από τη λιμουζίνα του.

Lieutenant General Igor Kirillov has been killed by a remotely detonated bomb placed near the entrance of a building in Moscow

Kirillov was the head of Russia’s Nuclear, Biological, Chemical Defense Forces (NBC)

Ukraine charged him with chemical war crimes 24h ago. pic.twitter.com/ZlxiBxABJu

