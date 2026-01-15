Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο

Με αθλητικό παλμό και έντονο κοινωνικό μήνυμα επιστρέφει στην Πάτρα το 5ο Koumaria Trail Series, με τον αγώνα Floga Race να είναι αφιερωμένος στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια.

Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
15 Ιαν. 2026 14:55
Pelop News

Έφτασε η ώρα για τους πιο απολαυστικούς αγώνες ορεινού τρεξίματος που διοργανώνει η Koιν.Σ.Επ «ΔΙΑΒΑ». Ένας εξ αυτών ο FLOGA RACE,αγώνας 4 χλμ. που θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου, αφιερώνετε στα παιδιά με καρκίνο και τα έσοδά του διατίθενται αποκλειστικά στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Σπεύστε να δηλώσετε συμμετοχή στον  καθιερωμένο αγώνα ορεινού τρεξίματος «5th  Koumaria Trail Series» ο οποίος θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 31 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026.

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι το ιστορικό οινοποιείο της Achaia Clauss στο Πετρωτό Πατρών. Η διοργάνωση επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες σε δρομείς κάθε επιπέδου, μέσα από έξι (6) διαφορετικές διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος και την ιστορικότητα της περιοχής του Ομπλού.

Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο

Πρόκειται για μια σειρά αγώνων ορεινού τρεξίματος (trail) έξι (6) αποστάσεων:

Back To Back Challenge 60 (20+40km / 4000D+)

KOUMARIA MARATHON (40.5 km / 2550D+)

KOUMARIA TRAIL RACE (22 km / 1300D+)

Omplos Hills (12 km / 700D+)

Floga Race (4 Km / 220D+)

Achaia Clauss Race kids (1000m)

Το Τμήμα Πάτρας της «Φλόγας» σας παρακαλεί να διαδώσετε το μήνυμα του αγώνα μας και να δηλώσετε την συμμετοχή σας κάνοντας εγγραφή μέχρι τις 18 Ιανουαρίου στον παρακάτω σύνδεσμο, ενισχύοντας έτσι τον σύλλογο «ΦΛΟΓΑ».  https://diava.gr/event/koumaria-trail-series-2026-floga-race-4km/

Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο

Λεπτομέρειες Αγώνα Floga Race :

Διοργάνωση: 5ο Koumaria Trail Series, www.diava.gr

Ημερομηνία και ώρα Διεξαγωγής: 31 Ιανουαρίου 2026 στις 13:00

Δυνατότητα εγγραφής μέχρι : 18 Ιανουαρίου 2026

Τοποθεσία: Achaia Clauss, Πετρωτό Πατρών

Επίπεδο δυσκολίας : 1

Απόσταση: 4χλμ.

Κόστος συμμετοχής :12€

Τα χρήματα που Θα συγκεντρωθούν από τον αγώνα Floga Race θα προστεθούν στο ταμείο της «Φλόγας». Μέσω αυτού, χρηματοδοτείται η κάλυψη των εξόδων των τεσσάρων ξενώνων που λειτουργεί η «Φλόγα» στους οποίους φιλοξενούνται τα παιδιά και οι γονείς τους από την περιφέρεια εντελώς δωρεάν, για όσο διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους, η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τα παιδο- ογκολογικά τμήματα, μισθοδοσίες γιατρών, βιολόγων και νοσηλευτικού προσωπικού  για τα ίδια τμήματα,  η νοσηλεία κατ΄ οίκον η οποία εφαρμόζεται ώστε τα παιδιά να αποφεύγουν την ταλαιπωρία μετακίνησής τους στα νοσοκομεία.

Επίσης η «Φλόγα» χρηματοδοτεί τη συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ) στα πρωτόκολλα θεραπείας παιδιών και εφήβων, η οποία δίνει πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έως τώρα δεν ήταν διαθέσιμες στη χώρα μας ενώ καλύπτει τα έξοδα ταυτοποίησης των δειγμάτων του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή του Πανεπιστημίου Πατρών.  Ενισχύει τις οικογένειες καλύπτοντας ανάγκες διαβίωσης και άλλες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:38 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κατηγορηματικό «όχι» στον μαζικό εμβολιασμό – Οι 7 απαντήσεις της Εθνικής Επιτροπής στους ισχυρισμούς
15:33 Η καλλιτεχνική ομάδα κολύμβησης της ΝΕΠ σε καμπ με τη Χριστίνα Θαλασσινίδου
15:30 Κυρανάκης: «Νέες υποδομές, νέα τρένα, νέοι σταθμοί» – Το σχέδιο για τον νέο ελληνικό σιδηρόδρομο και τα ορόσημα έως το 2027
15:22 Ο νεότερος ασθενής με άνοια στη Βρετανία πέθανε στα 24 – Η σπάνια περίπτωση του Αντρέ Γιάρχαμ
15:14 Νίκος Πλακιάς: Γιατί θεωρεί λάθος την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού
15:00 Δημοτικά τέλη Πάτρας: Μάχη για να αποφευχθούν αυξήσεις – Προσπάθειες κατάρτισης σε ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον
14:57 Επίδοση εισαγγελικής διάταξης στον Κώστα Ανεστίδη για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
14:55 Floga Race 2026: Ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στα παιδιά με καρκίνο
14:49 Δραματική μάχη για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Πήγε διακοπές και κινδυνεύει με τετραπληγία
14:45 Πράσινο φως για Chevron–HELLENiQ Energy: Στη Βουλή οι συμβάσεις υδρογονανθράκων
14:41 Τραγωδία στη Δράμα: Νεκρός 56χρονος εναερίτης σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού
14:38 Μαρινάκης: «Καμία ποινική ευθύνη για Βορίδη και Αυγενάκη» – Απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, εμβολιασμούς, Τουρκία και δημοσκοπήσεις
14:34 Στο τιμόνι της φρεγάτας «Κίμων» ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης – Η πρώτη Belharra στον ελληνικό Στόλο
14:30 Κοπή βασιλόπιτας από τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Πατρών – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
14:27 Ζωντανά από το ΙΟΝΙΑΝ η Τελετή Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:24 Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία
14:20 Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
14:16 «Πάγωσε» την τελευταία στιγμή η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν – Τα σενάρια πίσω από την κίνηση Τραμπ
14:07 Κυρανάκης: Νέα τρένα, πλήρης ασφάλεια και Αθήνα–Θεσσαλονίκη σε κάτω από 3,5 ώρες έως το 2026
14:00 Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ