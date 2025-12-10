Φλωρίδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Όποιος λειτουργεί εκτός νόμου είναι γκάνγκστερ – Ο διάλογος είναι ανοιχτός»

Τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τους αποκλεισμούς δρόμων και αεροδρομίων αλλά και τα επεισόδια στο Ηράκλειο της Κρήτης σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως υποστήριξε, από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες και εκείνοι δεν ανταποκρίνονται, «δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα».

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε «γκάνγκστερς» όσους προκάλεσαν επεισόδια και σημείωσε ότι η εισαγγελική παρέμβαση δεν αφορά όσους διαμαρτύρονται ειρηνικά και εντός νόμου.

«Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με συγκεκριμένα προβλήματα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν γίνεται, γιατί φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τελικά τα αιτήματά τους», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο κοινωνικό κόστος των αποκλεισμών, λέγοντας πως «ο κόσμος πληρώνει τεράστιο τίμημα – εργαζόμενοι, ασθενείς, ακόμα και καρκινοπαθείς που δεν μπόρεσαν να λάβουν τα φάρμακά τους, όταν αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο».

«Κάποιοι από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο φαίνεται ότι δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους μπορεί να χάσουν τη ζωή τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τα αιτήματα και τις πληρωμές

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι αν βασικό αίτημα των κινητοποιήσεων είναι οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, τότε –όπως είπε– οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν αφού είχαν ήδη αρχίσει οι πληρωμές.

«Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο δρόμων και αεροδρομίων, επειδή υπήρξε καθυστέρηση ενός μήνα. Κάθε μέρα ακούμε από κάθε μπλόκο κάτι διαφορετικό», πρόσθεσε.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τις αποζημιώσεις για τα χαμένα κοπάδια και τα ζώα που θανατώνονται λόγω της ευλογιάς, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί υπαρκτό και σοβαρό ζήτημα.

Για την εισαγγελική παρέμβαση

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η εισαγγελική παρέμβαση μπορεί να πυροδοτήσει ένταση, ο κ. Φλωρίδης ξεκαθάρισε:

«Όπου διαπράττονται εγκλήματα, οι αστυνομικές Αρχές σχηματίζουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς ασκούν διώξεις. Δεν απειλείται κανείς που διαδηλώνει μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Η εφαρμογή του νόμου είναι αυτονόητη υποχρέωση. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

Σχόλιο για Τσίπρα

Κλείνοντας, και ερωτηθείς για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε:

«Μέχρι στιγμής αυτή η επιστροφή έχει μόνο ένα χαρακτηριστικό: την εκκαθάριση του Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του. Δεν βγήκε καν να κάνει μια αυτοκριτική, να εξηγήσει γιατί διέλυσε τη μεσαία τάξη».





