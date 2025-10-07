Φλωρίδης: «Η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους» – Υπερασπίστηκε τις αποφάσεις για τα αιτήματα εκταφής

Την ανεξαρτησία και τη στάση της Δικαιοσύνης όσον αφορά τα αιτήματα εκταφής και τη διενέργεια νέων τοξικολογικών εξετάσεων υπερασπίστηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν με βάση το ανακριτικό έργο και όχι πολιτικές σκοπιμότητες.

07 Οκτ. 2025 14:31
Pelop News

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον Alpha Radio 98,9, υπερασπίστηκε τη στάση των δικαστικών αρχών απέναντι στα αιτήματα εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι η Δικαιοσύνη «δεν λειτουργεί με πολιτικούς χρόνους, αλλά με γνώμονα το δίκαιο και την προστασία της ανακριτικής διαδικασίας».

Αναφερόμενος στους συγγενείς που ζήτησαν την εκταφή των σορών, υπογράμμισε ότι τα αιτήματά τους εξετάστηκαν και ουσιαστικά έγιναν αποδεκτά, έστω «με έμμεσο τρόπο». «Η Δικαιοσύνη αντέδρασε με ενσυναίσθηση και χωρίς να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση, ανταποκρίθηκε και στα δύο αιτήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φλωρίδης χαρακτήρισε «απολύτως ορθή» τη δήλωση της προέδρου του Αρείου Πάγου, εξηγώντας ότι τα αιτήματα των συγγενών απορρίφθηκαν με αιτιολογημένο σκεπτικό, ενώ στη φάση της δίκης θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτημάτων, τα οποία μπορούν να εξεταστούν «χωρίς να εμποδίζεται η πορεία της διαδικασίας».

Παράλληλα, ο υπουργός άφησε αιχμές για πολιτικά πρόσωπα που, όπως είπε, «επιδιώκουν πολιτικά οφέλη στο πλευρό του τραγικού πατέρα Πάνου Ρούτσι», υπογραμμίζοντας ότι «η μυστικότητα της ανάκρισης βολεύει εκείνους που δεν θέλουν να βγει η αλήθεια».

«Το φως δεν επιτρέπει συνωμοσία», κατέληξε ο κ. Φλωρίδης, στέλνοντας μήνυμα υπεράσπισης της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας της ελληνικής Δικαιοσύνης.
