Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο

Η Αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση κλοπής με θέμα έναν 70χρονο στη Φλώρινα που σημειώθηκε στις 20 Ιουλίου, όταν τρεις άνδρες εξαπάτησαν τον ηλικιωμένο με αποτέλεσμα να αποσπάσουν 14.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου το πρωί εκείνης της ημέρας ένας άγνωστος άντρας πήγε στο σπίτι του και προσποιούμενος μέλος φιλοζωικής εταιρίας τον έπεισε να μεταβούν στο οικόπεδό του προκειμένου να καταγράψει τις όρνιθές του.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής, ένας άλλος συνεργός μπήκε στο σπίτι του 70χρονου και του αφαίρεσε συνολικά, το χρηματικό ποσό των 14.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου τους περίμενε συνεργός τους, και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ανδρών ηλικίας 26, 34 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

