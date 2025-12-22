Φλώρινα: Το έθιμο της φωτιάς

Φλώρινα: Το έθιμο της φωτιάς
22 Δεκ. 2025 11:20
Pelop News

Μπορεί πολλοί να μην την έχουν στο μυαλό τους για εκδρομή τα Χριστούγεννα, όμως όσοι την έχουν επισκεφτεί μιλούν με τα καλύτερα λόγια.
Ο λόγος για τη Φλώρινα στην οποία θα τηρηθεί και φέτος το πατροπαράδοτο έθιμο των φωτιών. Μεσάνυχτα Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου, γειτονιές και χωριά της Φλώρινας θα πάρουν «φωτιά», με ντόπιους και επισκέπτες να διασκεδάζουν μέσα σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα γλεντιού, τραγουδιού, χορού και χαράς έως τις πρωινές ώρες της παραμονής των Χριστουγέννων.
Οι «Φωτιές» της Φλώρινας, με ρίζες που χάνονται στα βάθη των αιώνων, αποτελούν το πλέον δημοφιλές χριστουγεννιάτικο έθιμο στη Δυτική Μακεδονία, που προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, ακόμη και εάν το θερμόμετρο δείχνει κάτω από το μηδέν ή η πόλη είναι «ντυμένη» στα λευκά.
Οπως επιβάλλει το έθιμο, οι γειτονιές και χωριά της περιοχής θα επιδοθούν σε έναν ιδιόμορφο αγώνα, για το ποιος θα ανάψει τη μεγαλύτερη φωτιά, συνοδεία μουσικής -από τοπικά συγκροτήματα και μπάντες με χάλκινα- χορού, τοπικού ξινόμαυρου, τσίπουρου και εδεσμάτων, με τη ζεστή φασολάδα να κυριαρχεί.
Οι φωτιές στην πόλη ξεπερνούν τις 30. Μεγαλύτερη είναι αυτή της πλατείας Ηρώων.
Οσο οι σωροί των ξύλων καίγονται και ο φλόγες φουντώνουν, αγγίζοντας τα 15 μέτρα, τόσο περισσότερο στη συνέχεια -όπως επιτάσσει το έθιμο- «ανάβει» το κέφι και το γλέντι, μέχρι το πρωί.

Από εκεί και πέρα, η Φλώρινα είναι μια πόλη που φαντάζει ως κινηματογραφικό σκηνικό, ειδικά κατά μήκος του Σακουλέβα που διασχίζει την πόλη -με τους λιθόστρωτους δρόμους και τα παλιά αρχοντικά στις όχθες του- αποτελώντας το διαχρονικό «καμάρι» των ντόπιων που το αποκαλούν «ποτάμι».
Η περιοχή της Φλώρινας φημίζεται για τις σπάνιες φυσικές της ομορφιές. Δεν είναι μόνο ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών με τις δίδυμες αρχέγονες λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τα βυζαντινά ασκηταριά και τη σπάνια ορνιθοπανίδα. Το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου,το μοναδικό στην Ελλάδα που βρίσκεται δίπλα σε εθνική οδό, θα ανταμείψει και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

 

