Φλόριντα: Αποζημίωση 14 εκατ. δολαρίων σε γυναίκα που βρήκε καρφιά μέσα σε παγωτό

Μία γυναίκα στη Φλόριντα κέρδισε αποζημίωση άνω των 14 εκατ. δολαρίων, ύστερα από δικαστική διαμάχη για περιστατικό του 2018, όταν κατανάλωσε παγωτό που, σύμφωνα με τη δικογραφία, περιείχε καρφιά και μεταλλικά θραύσματα. Η υπόθεση αφορούσε αγορά από κατάστημα Bruster’s Ice Cream στην περιοχή Palm Bay και η αγωγή είχε κατατεθεί το 2019.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα και όσα μετέδωσαν αμερικανικά μέσα, η Μπράντι Μπάκλεϊ αντιλήφθηκε αρχικά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ένιωσε αντικείμενο να της στέκεται στον λαιμό. Εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι είχε καταπιεί μεταλλικά στοιχεία, ενώ χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή τους.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρές επιπλοκές, ανάμεσά τους εσωτερική αιμορραγία, θρόμβωση της πυλαίας φλέβας και άλλες μόνιμες βλάβες. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, μία ιατρική επέμβαση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα τη μόνιμη απώλεια της δυνατότητας τεκνοποίησης, στοιχείο που βάρυνε στην κρίση των ενόρκων για το ύψος της αποζημίωσης.

Η αγωγή στρεφόταν κατά της αλυσίδας και του τοπικού καταστήματος, με την πλευρά των εναγόντων να υποστηρίζει ότι δεν διασφαλίστηκε η ασφάλεια του προϊόντος κατά τη διαδικασία παρασκευής. Το δικαστήριο έκρινε υπεύθυνες τις εμπλεκόμενες εταιρείες και επιδίκασε τελικά ποσό περίπου 14,1 εκατ. δολαρίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί δημόσια αναλυτική απάντηση της εταιρείας στα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την απόφαση.

