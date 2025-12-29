Φλόριντα: Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, κοντά στην ειρήνη για Ουκρανικό, «αγκάθι» το εδαφικό

Τραμπ και Ζελένσκ: «Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο, είμαστε κοντά στην ειρήνη».

Φλόριντα: Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, κοντά στην ειρήνη για Ουκρανικό, «αγκάθι» το εδαφικό πηγή: REUTERS
29 Δεκ. 2025 7:12
Pelop News

Tα ξημερώματα Ελλάδας ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομολόγο του,  Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» και ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο». Την άποψη αυτή συμμερίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, με τους δύο ηγέτες να τονίζουν ότι «το 95% του σχεδίου για το τέλος του πολέμου έχει συμφωνηθεί».

Τραμπ: «Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο»

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ζελένσκι «εξαιρετική». «Δεν ξέρω ακριβώς το ποσοστό, αλλά καλύψαμε, όπως θα έλεγαν ορισμένοι, το 95%». «Πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να είμαστε πολύ κοντά ή να υπάρχουν ένα ή δύο πολύ δύσκολα ζητήματα, πολύ σκληρά ζητήματα. Αλλά πιστεύω ότι τα πάμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σήμερα κάναμε μεγάλη πρόοδο, αλλά στην πραγματικότητα την κάναμε τον τελευταίο μήνα. Δεν είναι μια συμφωνία που γίνεται σε μια μέρα. Υπάρχουν πολύ περίπλοκα ζητήματα», πρόσθεσε.

Φλόριντα: Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι, κοντά στην ειρήνη για Ουκρανικό, «αγκάθι» το εδαφικό

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Νομίζω ότι πιθανώς θα βοηθούσε, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό», σχολίασε χαρακτηριστικά, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος παρενέβη λέγοντας ότι είναι «ευπρόσδεκτος». «Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν πραγματικά απαραίτητο, αλλά αν αυτό βοηθούσε να σωθούν 25.000 ζωές τον μήνα ή ό,τι άλλο μπορεί να είναι, σίγουρα θα ήμουν πρόθυμος να το κάνω», απάντησε ο Τραμπ.

Σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ο Πούτιν «συνεργάζεται με την Ουκρανία για να τον ανοίξει». «Είναι πολύ καλός από αυτή την άποψη και θέλει να τον δει ανοιχτό. Δεν τον έχει χτυπήσει με πυραύλους», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας, ο Τραμπ απάντησε ότι «την κατάλληλη στιγμή» είναι πιθανή. «Ο Πούτιν θέλει να πραγματοποιηθεί», είπε, φαινομενικά αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση. «Μου το είπε με μεγάλη έμφαση, και τον πιστεύω».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σχολίασε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. «Ο Πούτιν ήταν πολύ γενναιόδωρος στην επιθυμία του να δει την Ουκρανία να πετυχαίνει, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων αγαθών σε πολύ χαμηλές τιμές», ξεκαθάρισε ο Τραμπ. «Ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, επειδή δεν θέλει να σταματήσει τους αγώνες και μετά να πρέπει να ξαναρχίσει», συμπλήρωσε.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν έχει επιτευχθεί συμφωνία για μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στο Ντονμπάς, ο Τραμπ απάντησε ότι το θέμα «παραμένει ανοιχτό, αλλά πλησιάζει πολύ στην επίλυση».

Ζελένσκι: «Είμαστε έτοιμοι για ειρήνη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι, στη συνέντευξη Τύπου ευχαρίστησε για ακόμη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ «για την υπέροχη συνάντηση σε αυτό το καταπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι συζήτησαν σήμερα «όλες τις πτυχές του πλαισίου ειρήνης» και ότι το σχέδιο των 20 σημείων ειρήνης έχει «συμφωνηθεί κατά 90%». «Συμφωνήσαμε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ένα βασικό ορόσημο για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και οι ομάδες μας θα συνεχίσουν να εργάζονται σε όλες τις πτυχές», πρόσθεσε.

«Αγκάθι» το εδαφικό

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ντονμπάς – την ανατολική περιοχή της Ουκρανίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μαχών – ως «ανεπίλυτο» ζήτημα, αλλά δήλωσε ότι «πλησιάζουν πολύ» σε μια συμφωνία.

Έπειτα, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία έχει «διαφορετική θέση» από τη Ρωσία όσον αφορά στο Ντονμπάς. «Πρέπει να σεβόμαστε το νόμο και τον λαό μας», καθώς και «το έδαφος που ελέγχουμε», είπε τονίζοντας ότι φυσικά η στάση μας είναι πολύ σαφής», προσθέτει. «Γι’ αυτό ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα».

 

