Φλόριντα: Τρεις τουρίστες νεκροί από πυροβολισμούς κοντά στο Disney World ΒΙΝΤΕΟ

Τραγικό τέλος βρήκαν τρεις τουρίστες στη Φλόριντα, όταν δέχθηκαν πυροβολισμούς από έναν 29χρονο άνδρα έξω από το σπίτι που είχαν νοικιάσει, σε απόσταση περίπου οκτώ μιλίων από το Disney World. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου 2026 και έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Οσεόλα, οι τρεις άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί στον εξωτερικό χώρο του ακινήτου, έπειτα από κλήση στο 911 που καταγράφηκε στις 12:14 μ.μ. Αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά, όπου είδαν τον ύποπτο να τρέχει προς το διπλανό σπίτι του.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν δύο αδέλφια, ο 70χρονος Ρόμπερτ Κράφτ και ο 68χρονος Ντάγκλας Τζόσεφ Κράφτ, καθώς και ο 68χρονος Τζέιμς Τζον Πουτσάν, τουρίστας από το Οχάιο. Οι τρεις άνδρες, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον δράστη.

Ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε ως ο Ahmad Jihad Bojeh, 29 ετών, κάτοικος της περιοχής. Ο σερίφης της κομητείας χαρακτήρισε τις δολοφονίες «εν ψυχρώ», επισημαίνοντας ότι δεν προηγήθηκε καμία διαμάχη ή επεισόδιο μεταξύ δράστη και θυμάτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 29χρονου εντοπίστηκαν δύο πυροβόλα όπλα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εάν πρόκειται για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν μία ημέρα νωρίτερα, ωστόσο παρέμειναν στο κατάλυμα λόγω μηχανικού προβλήματος στο όχημά τους. Ένα ακόμη άτομο διέμενε αρχικά στο ίδιο σπίτι, αλλά είχε αποχωρήσει την προηγούμενη ημέρα.

Ο σερίφης της κομητείας Οσεόλα ανέφερε ότι ο 29χρονος ήταν γνωστός στις αρχές και περιέγραψε τον δράστη ως «προβληματικό κάτοικο» που επισκεπτόταν συχνά το γραφείο του σερίφη. Ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2021 για πυροβολισμούς εναντίον ατόμου και διερχόμενων οχημάτων σε πάρκινγκ βενζινάδικου, ωστόσο αθωώθηκε αργότερα λόγω ψυχικής ασθένειας.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με την παρακολούθηση ατόμων με βεβαρημένο ποινικό και ψυχιατρικό ιστορικό, καθώς και τα κενά στο σύστημα πρόληψης σοβαρών εγκλημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



