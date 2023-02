«Flowers»: Πώς η Miley Cyrus έδωσε το καλύτερο τραγούδι χωρισμού για το 2023 – Τα κρυφά νοήματα στο βιντεοκλίπ

Είναι από λίγο έως πολύ δύσκολο να μην έχεις ακούσει ούτε μισή νότα από το καινούριο single της Miley Cyrus, όμως ακόμα και εάν δεν το έχει πάρει το αυτάκι σου στο TikTok, είμαι εδώ να σου δώσω το juicy background.

Το «Flowers» είναι οριακά το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην καριέρα της Miley. Είναι μία μίξη disco και funk, κατάφερε να σπάσει μία σειρά από ρεκόρ και να ανέβει στην πρώτη θέση δεκάδων charts. Στο YouTube μάλιστα, έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 106 εκατ. προβολές.

Και σε αυτό το κομμάτι θα σταθώ. Όχι στους αριθμούς, αλλά στα κρυφά νοήματα του επίσημου βιντεοκλίπ, καθώς η Miley εξιστορεί με… ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το διαζύγιό της από τον Liam Hemsworth (ειδικά εάν σκεφτεί κανείς πως κυκλοφόρησε την ημέρα των γενεθλίων του).

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009, χώρισαν, τα ξαναβρήκαν, πρωτοαρραβωνιάστηκαν το 2012, ξαναχώρισαν, τα ξαναβρήκαν το 2016, άντε πάλι τα αρραβωνιάσματα, τελικά παντρεύτηκαν σε μία πριβέ γαμήλια τελετή το 2018 και ανακοίνωσαν επίσημα το διαζύγιό τους την αμέσως επόμενη χρονιά. Δεν το λες και εύκολη σχέση. Μάλλον βαθιά τοξική.

Τα κρυφά νοήματα του βιντεοκλίπ

– Οι στίχοι του ρεφρέν λέγεται πως είναι άμεση απάντηση στους στίχους του «When I Was Your Man» από τον Bruno Mars, το οποίο φημολογείται πως ο Liam είχε αφιερώσει κάποτε στη Miley.

– Το σπίτι, στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα, είναι εκείνο που είχε χρησιμοποιήσει ο Liam (κατά τη διάρκεια της σχέσης τους), για να την απατήσει με 14 διαφορετικές γυναίκες.

– Η ρουτίνα γυμναστικής που παρουσιάζει η Miley στο βίντεο λέγεται πως είναι η ίδια με εκείνη που ακολουθεί πιστά ο Liam.

– Το κοστούμι που φορά η Miley στα τελευταία δευτερόλεπτα του «Flowers» μοιάζει να είναι εκείνο που είχε φορέσει ο Liam στην πρεμιέρα του «Avengers: Endgame», όπου είχε καταγραφεί μία στιγμή ιδιαίτερης έντασης ανάμεσα στο τότε ζευγάρι.

– Η πιο «τραβηγμένη» όμως, φήμη είναι πως το vintage Yves Saint Laurent χρυσό φόρεμα που φορά η Miley στην αρχή του βίντεο και το πώς πιάνει τα μαλλιά της, είναι μία ξεκάθαρη σπόντα προς τη Jennifer Lawrence που μοιάζει να αποτελεί μία ακόμα απιστία του Liam.

Προφανώς και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως σε όλα τα παραπάνω μπορεί να ελλοχεύει μία δόση αλήθειας.

Αυτό που σίγουρα ισχύει όμως, είναι το γεγονός πως το «Flowers» μάλλον θα αποτελέσει το καλύτερο τραγούδι χωρισμού για το 2023 (ναι, καλύτερο από της Shakira). Όχι μόνο γιατί είναι ό,τι πιο προσωπικό έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα η Miley, χρησιμοποιώντας τους στίχους σαν προσωπική της ψυχοθεραπεία, αλλά γιατί αμέτρητοι fans εκεί έξω ταυτίστηκαν με το vibe του.

Ένα vibe που στρέφει την προσοχή στο self-love. Μία ωδή στη single ζωή, μία γιορτή στην αυθεντικότητα μας, μία παρακίνηση να μην τη χάσουμε ποτέ και ένα kind reminder πως εμείς είμαστε τελικά εκείνοι που μπορούμε να αγαπήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και αυτό είναι που έχει σημασία.

«I can buy myself flowers…»!