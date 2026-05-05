FNL Awards 2026: Η Ζάκυνθος πρωταγωνίστρια στη Δυτική Ελλάδα, διακρίσεις και για Ηλεία – Εκτός λίστας Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Με 289 βραβευμένα εστιατόρια σε όλη τη χώρα, τα FNL Best Restaurant Awards 2026 έδωσαν και φέτος το στίγμα της ελληνικής γαστρονομίας, όμως για τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σε τέσσερις συγκεκριμένες περιοχές: Ζάκυνθο, Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία. Και αν η συνολική εικόνα δείχνει δυναμισμό σε πανελλαδικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο η μεγάλη κερδισμένη είναι ξεκάθαρα η Ζάκυνθος.

Η Ζάκυνθος καταγράφει τη φετινή πιο ισχυρή παρουσία από τις περιοχές που μας αφορούν, με διακρίσεις σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Το Melia στο Lesante Blu διατηρεί τα δύο αστέρια του στην κατηγορία της ελληνικής υψηλής γαστρονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο σταθερά δυνατά ονόματα του νησιού. Στην ίδια υψηλή βαθμίδα, το Προσήλιο κρατά επίσης τα δύο αστέρια του, ενώ το Nobelos διατηρεί το αστέρι του στην κατηγορία «Εστιατόριο για ψάρι» και ταυτόχρονα μπαίνει και στη δεκάδα με τα εστιατόρια που, σύμφωνα με το FNL, αξίζει να επισκεφθεί κανείς φέτος σε όλη την Ελλάδα.

Η Ζάκυνθος “πρωταθλήτρια” με το δικό της αποτύπωμα

Η δύναμη της Ζακύνθου στα φετινά βραβεία δεν εξαντλείται στα ήδη γνωστά ονόματα. Το Κτήμα Γράμψα κερδίζει φέτος αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ως New Entry, το Alesta παίρνει αστέρι στις ευρωπαϊκές κουζίνες επίσης ως New Entry, ενώ το Flow Dine & Wine διατηρεί το αστέρι του στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Την ίδια ώρα, το Αμπελοστράτες και το Bostani Restaurant του Lesante Cape παραμένουν βραβευμένα με αστέρι στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ζάκυνθος δεν εμφανίζεται απλώς με μία μεμονωμένη διάκριση, αλλά με μια ολόκληρη δέσμη βραβευμένων προτάσεων που καλύπτουν από ψάρι και υψηλή ελληνική κουζίνα μέχρι παραδοσιακή γαστρονομία και ευρωπαϊκές επιρροές. Με απλά λόγια, το νησί δεν είναι πια απλώς ένας δυνατός τουριστικός προορισμός· είναι πλέον και καθαρά γαστρονομικός προορισμός με πολλαπλά «σημεία σημαίας».

Η Ηλεία κρατά θέση με δύο γνωστά σημεία

Η δεύτερη περιοχή από τη Δυτική Ελλάδα που έχει καθαρή παρουσία στα φετινά βραβεία είναι η Ηλεία. Εκεί, το dex.Silo.01 στις Δεξαμενές Seaside Hotel διατηρεί τα δύο αστέρια του στην ελληνική υψηλή γαστρονομία, κρατώντας για ακόμη μία χρονιά την περιοχή μέσα στον σκληρό πυρήνα των βραβευμένων προορισμών της χώρας. Παράλληλα, το Pheia στο Κατάκολο διατηρεί το αστέρι του στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

Η παρουσία αυτή μπορεί να είναι πιο περιορισμένη σε αριθμό σε σχέση με τη Ζάκυνθο, δεν είναι όμως αμελητέα. Κάθε άλλο. Δείχνει ότι και η Ηλεία εξακολουθεί να έχει γαστρονομικές διευθύνσεις με πανελλαδική αναγνώριση, ειδικά σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός σε επίπεδο εστιατορικών βραβείων γίνεται όλο και πιο πυκνός.

Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία χωρίς παρουσία στη φετινή λίστα

Στον αντίποδα, η εικόνα για Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία είναι αισθητά πιο αδύναμη. Με βάση την επίσημη φετινή λίστα των FNL Best Restaurant Awards 2026, δεν προκύπτει βραβευμένο εστιατόριο από τις δύο αυτές περιοχές στις κατηγορίες που δημοσιεύτηκαν. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο με τοπικό ενδιαφέρον, ειδικά για την Αχαΐα, που διαθέτει ισχυρή αστική βάση, τουριστική κίνηση και έντονη εστιατορική δραστηριότητα, αλλά δεν κατάφερε φέτος να αποτυπωθεί στον συγκεκριμένο οδηγό.

Η απουσία αυτή δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες ή εστιατόρια με δυνατή τοπική απήχηση. Σημαίνει όμως ότι, τουλάχιστον στη φετινή αξιολόγηση του FNL, η βαρύτητα της γαστρονομικής διάκρισης μετατοπίστηκε καθαρά αλλού — και κυρίως προς τη Ζάκυνθο και δευτερευόντως προς την Ηλεία.

Η μεγάλη εικόνα πίσω από τις τοπικές διακρίσεις

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το FNL κατέγραψε φέτος 289 βραβευμένα εστιατόρια, με 203 μονόστερα, 73 δίστερα, 13 τρίστερα και μόνο ένα τετράστερο, το Etrusco στην Κέρκυρα. Στο ίδιο πλαίσιο, η δεκάδα με τα εστιατόρια που «πρέπει να επισκεφθείτε φέτος» περιλαμβάνει και το Nobelos της Ζακύνθου, κάτι που δίνει στο νησί όχι μόνο αριθμητική παρουσία αλλά και ισχυρό συμβολικό αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

Για τη δική μας γεωγραφία, λοιπόν, το συμπέρασμα είναι καθαρό: η Ζάκυνθος είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια, η Ηλεία διατηρεί αξιοπρόσεκτη παρουσία, ενώ Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία μένουν φέτος εκτός βραβευμένου κάδρου. Και αυτό, ειδικά για τις δύο τελευταίες, είναι ίσως το πιο ηχηρό μήνυμα της φετινής λίστας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



