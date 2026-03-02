Φοινικούντα: Μάχη για το κάμπινγκ μετά το διπλό φονικό – Αίτημα για προσωρινή διοίκηση και σκιές για τη διαθήκη

Σε θρίλερ εξελίσσεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μήνες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε την περιοχή στις αρχές Οκτωβρίου 2025, με νέο αίτημα για διορισμό προσωρινής διοίκησης να κατατίθεται στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας.

Την αίτηση υπέβαλε η μητέρα του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία. Η ίδια, που συμμετείχε και στο προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο μαζί με τον γιο της και το θύμα, ζητά τον ορισμό προσωρινού Δ.Σ. με στόχο –όπως αναφέρεται– την επαναλειτουργία της επιχείρησης ενόψει της θερινής περιόδου.

Η πρόταση για νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στην αίτηση προτείνονται έξι πρόσωπα για τη νέα διοίκηση, μεταξύ αυτών η ίδια, συγγενικά πρόσωπα του θύματος –συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς του– καθώς και δύο επιχειρηματίες της περιοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη φέρεται να αρνήθηκε να συμμετάσχει στο νέο σχήμα.

Η πλευρά που υπέβαλε το αίτημα επισημαίνει ότι η εταιρεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων, σύναψη συμβάσεων προμηθειών και έκδοση αδειών λειτουργίας, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της το καλοκαίρι.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δεκάδες τηλεφωνικές επικοινωνίες από πελάτες –κυρίως από Γερμανία, Αυστρία και Γαλλία– που ζητούν να πληροφορηθούν αν το κάμπινγκ θα ανοίξει, ενώ αρκετοί έχουν αφήσει τα τροχόσπιτά τους στον χώρο.

«Θάνατος» αντί για δολοφονία

Εντύπωση προκαλεί, πάντως, το γεγονός ότι στο αίτημα γίνεται λόγος για «θάνατο του προέδρου» και όχι για δολοφονία, ενώ η προφυλάκιση του 33χρονου περιγράφεται ως «προσωρινή κράτηση του δεύτερου μέλους του προηγούμενου Δ.Σ.».

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι η επιχείρηση υπήρξε διαχρονικά οικογενειακή, στηριζόμενη στην προσωπική εργασία και αφοσίωση των μελών της, και ότι η επιλογή συγγενικών προσώπων για τη διοίκηση διασφαλίζει –κατά την άποψη των αιτούντων– τη συνέχεια και τη σταθερότητα.

Το μέτωπο της διαθήκης

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της κληρονομικής διαδοχής. Στις 7 Φεβρουαρίου, η αδελφή του 68χρονου κατέθεσε αγωγή για κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου σε βάρος του προφυλακισμένου ανιψιού.

Σύμφωνα με τη διαθήκη που είχε συνταχθεί τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία, ο 33χρονος θα κληρονομούσε το 95% της περιουσίας του θείου του σε περίπτωση θανάτου του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε αρχικά παρουσιαστεί ως αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης, ωστόσο στη συνέχεια κατηγορήθηκε ως ηθικός αυτουργός και «εγκέφαλος» της δολοφονίας, με κίνητρο –κατά το κατηγορητήριο– τη διαθήκη. Μαζί με μαρτυρικές καταθέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες φέρονται να τον εμπλέκουν στην υπόθεση, η οποία παραμένει σε εξέλιξη σε ποινικό και αστικό επίπεδο.

