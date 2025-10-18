Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις κλήσεις των δραστών – Ο γρίφος της διαφυγής και το ενδεχόμενο ηθικού αυτουργού

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν ήδη στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από 300 κάμερες, καταγράφοντας τη διαδρομή των φερόμενων δραστών από τη στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα έως τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, όταν το λευκό σκούτερ εντοπίζεται να παρκάρει σε στενό της Καλλιθέας.

Από το υλικό προκύπτουν κρίσιμα κενά – ειδικά για τη διαδρομή διαφυγής του 22χρονου συνεργού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έφυγε μέσω θαλάσσης και έφτασε περπατώντας στην Καλαμάτα. Το σενάριο, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από καμία καταγραφή.

Φοινικούντα: Ο ανιψιός «δείχνει» τον δράστη – Αύριο οι απολογίες των δύο 22χρονων

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα δεδομένα που προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, με ιδιαίτερη έμφαση σε ένα πακιστανικό κινητό τηλέφωνο που παραδέχτηκε πως είχε μαζί του ο 22χρονος συνεργός. Από τις επικοινωνίες φαίνεται ότι ενδέχεται να υπήρξε τέταρτο πρόσωπο που τον βοήθησε να κρυφτεί μετά τη δολοφονία και να επιστρέψει με λεωφορείο των ΚΤΕΛ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι δύο νεαροί ενήργησαν κατόπιν εντολής, αν δηλαδή υπάρχει ηθικός αυτουργός που σχεδίασε το έγκλημα. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπήρχε και δεύτερος συνεργός που διευκόλυνε τη διαφυγή τους από τη Μεσσηνία.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλήξει ποιος από τους δύο 22χρονους τράβηξε τη σκανδάλη. Η αναπαράσταση που προγραμματίζεται τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δώσει απαντήσεις στο πιο κρίσιμο ερώτημα της υπόθεσης.

Το όπλο του εγκλήματος, το περίστροφο με το οποίο εκτελέστηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης του, παραμένει άφαντο, όπως και το σκούτερ διαφυγής. Το σενάριο της ληστείας αποδυναμώνεται πλήρως, καθώς χρήματα βρέθηκαν ανέγγιχτα τόσο στη ρεσεψιόν (1.580 ευρώ) όσο και πάνω στο δεύτερο θύμα (505 ευρώ).

Οι απολογίες της Κυριακής αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της υπόθεσης. Για πρώτη φορά, οι δύο 22χρονοι θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, την ώρα που τα στοιχεία συσσωρεύονται και το ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ποιος πυροβόλησε και ποιος έδωσε την εντολή;

