Φοινικούντα: Ο ανιψιός «δείχνει» τον δράστη – Αύριο οι απολογίες των δύο 22χρονων

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Μεσσηνία εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, θα απολογηθούν οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, το οποίο σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Οι δύο νεαροί, που μέχρι στιγμής τηρούν σιγή και αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών τη στιγμή του εγκλήματος και τραυματίστηκε, βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια Καλαμάτας, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Γιάννη Βέρα, προκειμένου να δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας και να καταθέσει εκ νέου.

Κατά την πολύωρη εξέτασή του, που διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες, ο 33χρονος επιβεβαίωσε ότι έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του δράστη, ενώ η σύντροφός του κλήθηκε επίσης να καταθέσει για να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την επικοινωνία που ακολούθησε αμέσως μετά το έγκλημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι, σοκαρισμένος, ζήτησε από τη σύντροφό του να ειδοποιήσει φιλικό του πρόσωπο – εργοδότη του ενός εκ των κατηγορουμένων – για το περιστατικό, καθώς δεν μπορούσε να μιλήσει.

«Ο εντολέας μου ζητά απαντήσεις και δικαίωση. Είναι θύμα της υπόθεσης και έχει τραυματιστεί. Συναινεί σε κάθε ανακριτική πράξη που θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Οι Αρχές διερευνούν τη σχέση του φερόμενου συνεργού με επιχειρηματία της περιοχής, καθώς ο 22χρονος είχε εργαστεί σε δύο επιχειρήσεις που του ανήκαν. Παράλληλα, εξετάζεται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται όχημα με γυναίκα οδηγό να κινείται κοντά στο σημείο λίγη ώρα μετά τη δολοφονία — στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο.

Ο 22χρονος συνεργός, ωστόσο, επιμένει ότι διέφυγε πεζός και στη συνέχεια κολύμπησε έως την Καλαμάτα, εκδοχή που οι αστυνομικοί θεωρούν εξαιρετικά αδύναμη.

Τέλος, στο μικροσκόπιο της ανάκρισης βρίσκεται και η διαθήκη που είχε συντάξει ο 68χρονος μόλις τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, καθώς θεωρείται πιθανό να σχετίζεται με τα κίνητρα του εγκλήματος.

Η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι απολογίες των δύο 22χρονων αναμένεται να ρίξουν φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα των τελευταίων ετών στη Μεσσηνία.

