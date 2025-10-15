Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τους δύο 22χρονους κατηγορούμενους να αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο εκτελεστής του εγκλήματος. Οι δύο νεαροί αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ένας εκ των δύο παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ, δηλώνοντας ότι ήταν συνοδηγός του λευκού σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, κατονομάζοντας τον φίλο του από την Καλλιθέα ως τον άνθρωπο που εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Ωστόσο, ο δεύτερος 22χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή, δεν υπέγραψε απολογία και ρίχνει την ευθύνη στον συνοδηγό του.

Οι δύο νεαροί, που έφτασαν στην Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου, διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην περιοχή του λιμανιού. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει ρούχα, κράνη και φωτογραφίες από το κινητό ενός εκ των δραστών, ωστόσο το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμα βρεθεί.

Παράλληλα, ελέγχονται οι διαδρομές που πραγματοποίησαν πριν τη δολοφονία, καθώς φαίνεται να κινήθηκαν σε άσχετες περιοχές της Μεσσήνης, πιθανόν για να μπερδέψουν τις αρχές.

Ο αυτόπτης μάρτυρας και η αναγνώριση

Καθοριστικής σημασίας ήταν η κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του θύματος, ο οποίος φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο φυσικό αυτουργό κατά τη διάρκεια ταυτοποίησης στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μάρτυρας σοκαρίστηκε και άρχισε να τρέμει αντικρίζοντάς τον, παρουσία αστυνομικών.

Ο δικηγόρος του 22χρονου κατηγορούμενου

Ο συνήγορος του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, Δημήτρης Γκαβέλας, υποστήριξε ότι δεν έχει καταφέρει να συνομιλήσει με τον εντολέα του και έκανε λόγο για παραβίαση δικονομικών δικαιωμάτων. «Χρειάστηκε να υποβάλω έγγραφο αίτημα για να μου επιτραπεί τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του», δήλωσε στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας πως επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί μετά τη μελέτη της δικογραφίας.

Η στάση της οικογένειας του θύματος

Οι δικηγόροι της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς και Αντώνης Νταής, κάλεσαν να σταματήσει «η σκύλευση του νεκρού» και τόνισαν ότι η οικογένεια δεν έχει καμία εμπλοκή με το έγκλημα.

«Ο κατηγορούμενος δεν μπορεί να εμφανίζεται ως τιμητής, τη στιγμή που έχει αφαιρέσει μια ζωή», ανέφεραν, επισημαίνοντας πως η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη διαδικασία της ανάκρισης.

Οι έρευνες για τον ηθικό αυτουργό

Την ίδια ώρα, η αστυνομία αναζητά τρίτο πρόσωπο, που φέρεται να είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους και πιθανόν να βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ τη στιγμή της δολοφονίας.

Το άτομο αυτό θεωρείται κομβικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς εκτιμάται ότι καθοδήγησε ή προέτρεψε τους δράστες στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη.

«Μια πολύ δύσκολη υπόθεση»

Ο γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Μαυραγάνης, χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά δύσκολη και πολυεπίπεδη», τονίζοντας ότι οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. εργάστηκαν μεθοδικά και γρήγορα για να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Η έρευνα για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού και την πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

