Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!

Αυτή την ώρα σύμφωνα με πληρφορίες κατευθύνεται στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί ο συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Φοινικούντα: Η φωτογραφία που αποκαλύπτει τον δολοφόνο και τον συνεργό του!

Φέρεται να είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μηχανή μαζί με τον δολοφόνο και κατευθύνονται προς το κάμπινγκ.

Πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μπάμπη Λυκούδη μεταβαίνει προς τη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται πως οι Αρχές έχουν εδώ και μέρες «πλησιάσει» τον δολοφόνο αλλά και τον συνεργό του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



