Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!

Εξελίξεις στην υπόθεση της διπλή δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Φοινικούντα: Παραδίδεται στη ΓΑΔΑ ο συνεργός της διπλής δολοφονίας!
14 Οκτ. 2025 10:49
Pelop News

Αυτή την ώρα σύμφωνα με πληρφορίες κατευθύνεται στη ΓΑΔΑ για να παραδοθεί ο συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Φοινικούντα: Η φωτογραφία που αποκαλύπτει τον δολοφόνο και τον συνεργό του!

Φέρεται να είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται στη μηχανή μαζί με τον δολοφόνο και κατευθύνονται προς το κάμπινγκ.

Πρόκειται για έναν 22χρονο ο οποίος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Μπάμπη Λυκούδη μεταβαίνει προς τη ΓΑΔΑ.

Σημειώνεται πως οι Αρχές έχουν εδώ και μέρες «πλησιάσει» τον δολοφόνο αλλά και τον συνεργό του.
