Φοινικούντα: Η φωτογραφία που αποκαλύπτει τον δολοφόνο και τον συνεργό του!

Διακρίνεται καθαρά ότι ο βασικός ύποπτος δεν κατευθύνεται μόνος του προς τον χώρο του εγκλήματος, αλλά επιβαίνει σε δίκυκλο έχοντας δεύτερο άτομο ως συνεπιβάτη

14 Οκτ. 2025 8:13
Pelop News

Πλέον φαίνεται να είμαι ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, καθώς νέα οπτικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα φαίνεται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που φέρνει στο φως η εκπομπή Live News, διακρίνεται καθαρά ότι ο βασικός ύποπτος δεν κατευθύνεται μόνος του προς τον χώρο του εγκλήματος, αλλά επιβαίνει σε δίκυκλο έχοντας δεύτερο άτομο ως συνεπιβάτη.

Πάντως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ύποπτος φαίνεται να φτάνει μόνος του εντός του κάμπινγκ, όπου και διαπράχθηκε η δολοφονία του 69χρονου ιδιοκτήτη και του επιστάτη της εγκατάστασης. Ωστόσο, η παρουσία δεύτερου ατόμου στο σκούτερ λίγο πριν από το συμβάν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το ποιος είναι και ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του.

Από την πλευρά τους Αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για τον οργανωτή της επίθεσης ή για συνεργό που συμμετείχε υποστηρικτικά. Η απουσία καμερών ασφαλείας εντός του κάμπινγκ δυσχεραίνει την πλήρη χαρτογράφηση των κινήσεων των δραστών, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο.

Η συγκεκριμένη εικόνα έρχεται σε αντίθεση με τα αρχικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία ο δολοφόνος είχε διαφύγει μόνος του. Πλέον, η έρευνα εστιάζει στον εντοπισμό και του δεύτερου προσώπου που φαίνεται να συμμετείχε στη διαδρομή προς τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και σε ενδεχόμενη τρίτη εμπλοκή.
