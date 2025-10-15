Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους

Με πολύ βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωποι οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οι οποίοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή (19/10), στις 12:00 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο φερόμενος ως εκτελεστής κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όσο για τον φερόμενο συνεργό του, οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι οι εξής: απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς και ηθική αυτουργία σε σειρά πράξεων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση — τετελεσμένη, σε απόπειρα και κατά συρροήν — αλλά και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου που φέρεται ως εκτελεστής, ο κατηγορούμενος αρνείται πως πυροβόλησε, υποστηρίζοντας ότι δεν έφερε όπλο και δεν συμμετείχε στη δολοφονία.

Ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως δράστη, Δημήτρης Γκαβέλας είπε: «Προσήχθησαν ενώπιον της ανακρίτριας και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή στις 12:00. Έχουμε αιτηθεί και θα λάβουμε αύριο τα αντίγραφα της δικογραφίας. Το μόνο που έχει πει είναι ότι δεν πυροβόλησε, ενώ κατηγορείται για φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Εκείνος ισχυρίζεται ότι δεν κρατούσε όπλο, δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε».

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.

Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.

Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



