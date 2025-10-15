Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Πριν λίγο έφτασαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας οι δύο φερόμενοι ως δράστες του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.

Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.

Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.

