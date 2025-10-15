Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα

Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
15 Οκτ. 2025 19:31
Pelop News

Πριν λίγο έφτασαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας οι δύο φερόμενοι ως δράστες του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

Στο κάδρο έχει μπει ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο ελάχιστα λεπτά πριν από το έγκλημα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους δύο 22χρονους και κατόπιν με ένα κινητό το οποίο βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ.

Υπενθυμίζεται ότι το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Τρίτης (14/10) όταν ο 22χρονος συνεργός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο άνδρες είχαν ταυτοποιηθεί από την περασμένη Κυριακή αλλά επειδή η έρευνα δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί, βρίσκονταν υπό επιτήρηση.

Μετά τη δημοσιοποίηση όμως της φωτογραφίας στην οποία φαίνονταν οι δυο τους πάνω στο σκούτερ ο συνεργός αποφάσισε να παραδοθεί.
Λίγες ώρες αργότερα οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ