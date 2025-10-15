Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα

Τα νέα δεδομένα που ήρθαν στη δημοσιότητα

Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
15 Οκτ. 2025 17:49
Pelop News

Νέα δεδομένα με βίντεο ντοκουμέντα στα οποία φαίνεται να καταγράφεται ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής να επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίστηκε νεαρός άνδρας κινείται στους δρόμους της Καλλιθέας τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 03:36 και ο άνδρας που έχει τον ίδιο σωματότυπο αλλά και τα χαρακτηριστικά με τον 22χρονο που κατονομάστηκε ως ο άνθρωπος που σήκωσε το όπλο και με πέντε σφαίρες σκότωσε των 68χρονο ιδιοκτήτη του πάρκινγκ και τον 61χρονο επιστάτη στη Φοινικούντα, περπατάει στους δρόμους της Καλλιθέας. Ο βηματισμός του είναι γρήγορος ενώ φαίνεται να είναι ανήσυχος καθώς συνεχώς καπνίζει.

Φοράει αθλητικά παπούτσια, τζιν παντελόνι ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μαύρο κράνος. Έχει δηλαδή το ίδιο ντύσιμο με τον οδηγό του σκούτερ το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της Φοινικούντας.

Οι εικόνες από το πρώτο βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής, ενώ η δεύτερη κάμερα ασφαλείας απέχει μόλις 200 μέτρα από το διαμέρισμα της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά η δολοφονία έγινε στις οκτώ και τέταρτο το βράδυ της 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι δράστες φέρεται να έφυγαν γύρω στις 21:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας από το παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Μεσσηνίας.

Ο οδηγός της μηχανής ο οποίος φαίνεται να αποτυπώνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα που φέρνεις στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr μέσω της Πύλου, της Κυπαρισσίας, του νομού Ηλείας και της Κορίνθου καταλήγει κοντά στον Ασπρόπυργο.

Εκεί αφήνει τη μηχανή και κατευθύνεται προς την Καλλιθέα όπου διαμένει. Στις 03:30 φαίνεται να αποτυπώνεται για πρώτη φορά από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ