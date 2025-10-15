Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα

Νέα δεδομένα με βίντεο ντοκουμέντα στα οποία φαίνεται να καταγράφεται ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής να επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, έφερε στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό

Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίστηκε νεαρός άνδρας κινείται στους δρόμους της Καλλιθέας τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου. Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 03:36 και ο άνδρας που έχει τον ίδιο σωματότυπο αλλά και τα χαρακτηριστικά με τον 22χρονο που κατονομάστηκε ως ο άνθρωπος που σήκωσε το όπλο και με πέντε σφαίρες σκότωσε των 68χρονο ιδιοκτήτη του πάρκινγκ και τον 61χρονο επιστάτη στη Φοινικούντα, περπατάει στους δρόμους της Καλλιθέας. Ο βηματισμός του είναι γρήγορος ενώ φαίνεται να είναι ανήσυχος καθώς συνεχώς καπνίζει.

Φοράει αθλητικά παπούτσια, τζιν παντελόνι ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μαύρο κράνος. Έχει δηλαδή το ίδιο ντύσιμο με τον οδηγό του σκούτερ το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία της Φοινικούντας.

Οι εικόνες από το πρώτο βίντεο είναι από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 500 μέτρων από το σπίτι που συνελήφθη ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής, ενώ η δεύτερη κάμερα ασφαλείας απέχει μόλις 200 μέτρα από το διαμέρισμα της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά η δολοφονία έγινε στις οκτώ και τέταρτο το βράδυ της 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι δράστες φέρεται να έφυγαν γύρω στις 21:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας από το παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Μεσσηνίας.

Ο οδηγός της μηχανής ο οποίος φαίνεται να αποτυπώνεται και στα βίντεο ντοκουμέντα που φέρνεις στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr μέσω της Πύλου, της Κυπαρισσίας, του νομού Ηλείας και της Κορίνθου καταλήγει κοντά στον Ασπρόπυργο.

Εκεί αφήνει τη μηχανή και κατευθύνεται προς την Καλλιθέα όπου διαμένει. Στις 03:30 φαίνεται να αποτυπώνεται για πρώτη φορά από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

