Φοιτητικές εργασίες με GPT και AI. Λύση ή παγίδα;

Το ChatGPT καθώς και τα υπόλοιπα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έγιναν το πιο δημοφιλές «κόλπο» της φοιτητικής καθημερινότητας. Υπόσχονται ταχύτητα, έμπνευση, ακόμη και… έτοιμες εργασίες.

«Με 2-3 γραμμές μπορεί να σου βγάλει μια ολόκληρη εργασία! Πως να μην πέσεις στην παγίδα του!»

Στην πράξη, όμως, η ανεξέλεγκτη χρήση τους οδηγεί σε κείμενα γεμάτα ανακρίβειες, ψεύτικες πηγές, ομοιόμορφο ύφος που «φωνάζει» AI και το σημαντικότερο, σε υψηλό ρίσκο ακαδημαϊκών κυρώσεων. Αν θέλεις να προστατεύσεις τη βαθμολογία σου (και τη φήμη σου), διάβασε προσεκτικά: το AI δεν είναι shortcut αλλά μια μεγάλη παγίδα.

Γιατί δελεάζει το AI και γιατί αποτυγχάνει στις εργασίες

Οι προθεσμίες στενεύουν, οι οδηγίες μοιάζουν θολές, τα μαθήματα τρέχουν. Το AI δείχνει ιδανικό για να «ξεμπλοκάρεις»: σου πετάει ιδέες, φτιάχνει έναν πρόχειρο σκελετό, συνοψίζει άρθρα. Όμως, από τον πρόχειρο σκελετό μέχρι μια ακαδημαϊκά άρτια εργασία υπάρχει χάσμα.

Η ακαδημαϊκή γραφή απαιτεί κριτική σκέψη, τεκμηρίωση, σωστή μεθοδολογία, πηγές που υπάρχουν και στέκουν, όχι ανασύνθεση γενικοτήτων.

«Ένας καθηγητής μπορεί πολύ εύκολα να εντοπίσει αν ένα κείμενο είναι AI generated ή όχι χωρίς καν να το περάσει από ειδικό λογισμικό!»

Από την εμπειρία μας, τι βλέπουμε διαρκώς σε AI-generated κείμενα:

επιφανειακή ανάπτυξη χωρίς πρωτότυπη συμβολή,

γενικόλογες εισαγωγές που επαναλαμβάνουν μοτίβα,

«στοιχεία» που δεν τεκμηριώνονται πουθενά,

βιβλιογραφίες με άρθρα που… δεν υπάρχουν,

ασυνέπεια ύφους σε σχέση με προηγούμενες εργασίες του ίδιου φοιτητή.

Case study: όταν ζητήσαμε στο GPT την ίδια εργασία 10 φορές

Το AI εκτός από όλους τους παραπάνω κινδύνους, έχει έναν επιπλέον κίνδυνο να σας δώσει κείμενο και εργασία που έχει δώσει και σε άλλους 100 φοιτητές και να κινδυνεύετε ακόμη και με plagiarism ομοιότητας!

Για να δοκιμάσουμε τι πραγματικά παραδίδει το AI, δώσαμε στο GPT την ίδια εκφώνηση δέκα φορές: «Στρατηγική ανάλυση ψηφιακού μάρκετινγκ της Zara» (4.000–5.000 λέξεις, με υποχρεωτική τεκμηρίωση, εικόνες/πίνακες, συνδέσμους, APA 7th). Τα αποτελέσματα:

Ίδιος σκελετός, ίδιο ύφος: σε κάθε εκτέλεση, πανομοιότυπη δομή (εισαγωγή–γενικό πλαίσιο–γενικές «προτάσεις»). Ελάχιστη διαφοροποίηση, ίδιο λεξιλόγιο.

σε κάθε εκτέλεση, πανομοιότυπη δομή (εισαγωγή–γενικό πλαίσιο–γενικές «προτάσεις»). Ελάχιστη διαφοροποίηση, ίδιο λεξιλόγιο. Πηγές-φαντάσματα: επαναλαμβανόμενες «βιβλιογραφίες» με δήθεν ακαδημαϊκά άρθρα που δεν εντοπίζονται σε καμία βάση (Scholar/Scopus).

επαναλαμβανόμενες «βιβλιογραφίες» με δήθεν ακαδημαϊκά άρθρα που δεν εντοπίζονται σε καμία βάση (Scholar/Scopus). Ανύπαρκτα στατιστικά: ενδεικτικοί αριθμοί και κυρίως ψεύτικοι για επισκεψιμότητα/engagement χωρίς πηγή και χωρίς εικόνες/πίνακες.

ενδεικτικοί αριθμοί και κυρίως ψεύτικοι για επισκεψιμότητα/engagement χωρίς πηγή και χωρίς εικόνες/πίνακες. Καμία συμμόρφωση στις απαιτήσεις: δεν υπήρχαν πραγματικά links προς τα social της Zara, ούτε screenshots/πίνακες, ούτε μεθοδολογία που να στέκει.

δεν υπήρχαν πραγματικά links προς τα social της Zara, ούτε screenshots/πίνακες, ούτε μεθοδολογία που να στέκει. Ανιχνευσιμότητα ως AI: με προχωρημένο έλεγχο AI-usage, αρκετές εκδοχές σημαδεύτηκαν με πολύ υψηλή πιθανότητα χρήσης AI (ενδεικτικά πάνω από 90%).

Συμπέρασμα από το πείραμα: το AI παράγει κείμενο που μοιάζει «καθωσπρέπει» με μια γρήγορη ματιά, αλλά καταρρέει αμέσως μόλις ζητηθούν αποδείξεις, πηγές και πραγματικά δεδομένα. Ακαδημαϊκά, αυτό δεν περνάει. Δείτε αναλυτικά το άρθρο με το πείραμα ΕΔΩ.

AI vs Εξειδικευμένος : η ουσία στις εργασίες

Αν το δεις ψύχραιμα, η διαφορά είναι ξεκάθαρη:

Πρωτοτυπία: το AI ακολουθεί πρότυπα, άρα ομοιομορφία, άρα αυξημένος κίνδυνος εντοπισμού. Ο άνθρωπος παράγει εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στο μάθημα, στον διδάσκοντα, στο πρόγραμμα (π.χ. ΕΑΠ/ΑΚΠΥ).

το AI ακολουθεί πρότυπα, άρα ομοιομορφία, άρα αυξημένος κίνδυνος εντοπισμού. Ο άνθρωπος παράγει εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στο μάθημα, στον διδάσκοντα, στο πρόγραμμα (π.χ. ΕΑΠ/ΑΚΠΥ). Κριτική σκέψη: το AI ανασυνθέτει. Ο άνθρωπος ερμηνεύει δεδομένα, στήνει επιχειρήματα, αντιπαραβάλλει σχολές σκέψης, κάνει επιλογές.

το AI ανασυνθέτει. Ο άνθρωπος ερμηνεύει δεδομένα, στήνει επιχειρήματα, αντιπαραβάλλει σχολές σκέψης, κάνει επιλογές. Τεκμηρίωση: το AI «γεμίζει» με ψευδο-παραπομπές. Ο άνθρωπος τεκμηριώνει με υπαρκτές πηγές, σωστό citation style (APA/Harvard/IEEE), και ενσωματώνει πίνακες/εικόνες που υποστηρίζουν τα ευρήματα.

το AI «γεμίζει» με ψευδο-παραπομπές. Ο άνθρωπος τεκμηριώνει με πηγές, σωστό citation style (APA/Harvard/IEEE), και ενσωματώνει πίνακες/εικόνες που υποστηρίζουν τα ευρήματα. Συμμόρφωση: το AI αγνοεί «λεπτομέρειες» που για τον βαθμολογητή είναι όλα τα λεφτά: ακριβής έκταση, συγκεκριμένες οδηγίες, ζητούμενη μεθοδολογία, δομή παραρτημάτων. Ο άνθρωπος ακολουθεί το rubric κατά γράμμα.

«Μα αν το διορθώσω λίγο;». Γιατί και πάλι ρισκάρεις

Ακόμη κι αν «πειράξεις» το AI κείμενο, μένουν ορατά σημάδια:

Στυλισκή ομοιομορφία: προτάσεις ίδιου μήκους/ρυθμού, επαναληπτικές φράσεις, μη φυσικές μεταβάσεις.

προτάσεις ίδιου μήκους/ρυθμού, επαναληπτικές φράσεις, μη φυσικές μεταβάσεις. Στραβές παραπομπές: refs που δεν αντιστοιχούν στο κείμενο ή δεν βρίσκονται σε καμία βάση.

refs που δεν αντιστοιχούν στο κείμενο ή δεν βρίσκονται σε καμία βάση. Κενά τεκμηρίωσης: «νούμερα» χωρίς πίνακες/πηγές.

«νούμερα» χωρίς πίνακες/πηγές. Ασυνέπεια με το παρελθόν σου: ο διδάσκων ξέρει πώς γράφεις. Η ξαφνική «μεταμόρφωση» είναι κόκκινη σημαία.

Και φυσικά υπάρχει το τεχνικό σκέλος: Turnitin, GPTZero, Copyleaks, Originality.ai και άλλα καθώς εξελίσσονται διαρκώς (και στην ελληνική γλώσσα). Δεν χρειάζεται να «σε πιάσει» ένα εργαλείο με 100% βεβαιότητα αρκεί να εγείρει βάσιμες αμφιβολίες για να μπεις σε περιπέτειες.

Τι να κάνεις αν θες πραγματικά ασφαλή, ποιοτική εργασία

Χρησιμοποίησε το AI μόνο σαν προσχέδιο ιδεών. Για brainstorming/outline, ΟΚ. Για τελικό κείμενο, όχι φυσικά. Έλεγξε κάθε πληροφορία. Πηγές, στατιστικά, αναφορές, όλα επαληθεύσιμα. Χτίσε κριτική ανάλυση. Αυτό που βαθμολογείται είναι το «γιατί» και το «πώς», όχι η αναδιατύπωση. Τήρησε κατά γράμμα τις οδηγίες. Rubric, format, citation style, παραρτήματα. Ζήτα καθοδήγηση από ειδικούς. Ειδικά σε πτυχιακές/μεταπτυχιακά/εξ αποστάσεως (ΕΑΠ, ΑΚΠΥ), όπου τα standards είναι αυστηρά.

Γιατί οι φοιτητές εμπιστεύονται το SBS Studies

Το “SBS Studies” αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο για μαθήματα και υποστήριξη σε εργασίες. Παρέχει στήριξη αν θέλεις να αποφύγεις τα ρίσκα του AI και να διασφαλίσεις αποτέλεσμα που στέκει ακαδημαϊκά, η ασφαλής επιλογή είναι να συνεργαστείς με ομάδα που έχει αποδεδειγμένη ποιότητα.

Τι προσφέρει το SBS Studies:

100% αυθεντικές εργασίες , γραμμένες από εξειδικευμένους συνεργάτες ανά αντικείμενο, χωρίς χρήση AI στην παραγωγή περιεχομένου.

, γραμμένες από εξειδικευμένους συνεργάτες ανά αντικείμενο, χωρίς χρήση AI στην παραγωγή περιεχομένου. Πλήρης τεκμηρίωση , πραγματικές, επαληθευμένες πηγές, σωστό citation style (APA, Harvard, IEEE κ.λπ.), ορθές παραπομπές μέσα στο κείμενο και σωστή βιβλιογραφία στο τέλος.

, πραγματικές, επαληθευμένες πηγές, σωστό citation style (APA, Harvard, IEEE κ.λπ.), ορθές παραπομπές μέσα στο κείμενο και σωστή βιβλιογραφία στο τέλος. Συμμόρφωση στα ακαδημαϊκά πρότυπα, δομή, μεθοδολογία, πίνακες/εικόνες/παραρτήματα, ακριβής έκταση όλα όπως ζητούνται.

δομή, μεθοδολογία, πίνακες/εικόνες/παραρτήματα, ακριβής έκταση όλα όπως ζητούνται. Έλεγχος πριν την παράδοση , προληπτικός έλεγχος λογοκλοπής και χρήσης AI, για να παραλάβεις με σιγουριά.

, προληπτικός έλεγχος λογοκλοπής και χρήσης AI, για να παραλάβεις με σιγουριά. Εξειδικευμένη στήριξη σε εξ αποστάσεως προγράμματα , ΕΑΠ , ΑΚΠΥ , και όλα τα online προπτυχιακά/μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (απαιτήσεις, ρυθμοί, παραδοτέα, φόρμα).

, , , και όλα τα online προπτυχιακά/μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό (απαιτήσεις, ρυθμοί, παραδοτέα, φόρμα). Αναγνώριση ποιότητας , βραβεύσεις και διακρίσεις (π.χ. Βραβείο Αριστείας 2025 ), που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια της ομάδας.

, βραβεύσεις και διακρίσεις (π.χ. ), που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και τη συνέπεια της ομάδας. Διαφάνεια & συνεργασία, τμηματικές παραδόσεις, feedback loops, καθοδήγηση βήμα-βήμα, ώστε να μαθαίνεις και εσύ πώς «στήνεται» μια άρτια εργασία.

Το τελικό συμπέρασμα

Το AI δεν είναι «σωσίβιο» για τις εργασίες σου. Είναι πρόσκαιρη ευκολία με μακροπρόθεσμο κόστος: ακαδημαϊκό ρίσκο, χαμηλή ποιότητα, αμφισβήτηση. Αντιθέτως, η σωστή καθοδήγηση με πραγματικές πηγές, μεθοδολογία που στέκει και κείμενο που αντέχει σε κάθε έλεγχο είναι επένδυση στη βαθμολογία και στο βιογραφικό σου.

Χρειάζεσαι μια εργασία που να στέκει;

Επικοινώνησε με το SBS Studies. Θα σχεδιάσουμε μαζί τη μεθοδολογία, θα χτίσουμε τεκμηριωμένο περιεχόμενο, θα τηρήσουμε τις απαιτήσεις και τα citation styles, και θα παραδώσεις με σιγουριά είτε είσαι στο πρώτο έτος, είτε γράφεις πτυχιακή/μεταπτυχιακή, είτε σπουδάζεις εξ αποστάσεως (ΕΑΠ/ΑΚΠΥ/online).

Ένα click μπορεί να σου «γράψει» ένα πρόχειρο κείμενο. Μια σωστή συνεργασία μπορεί να σου «γράψει» το αποτέλεσμα που πραγματικά αξίζει.

