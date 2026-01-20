Φωκίδα: Ανήλικος πίσω από εμπρησμούς, φθορές και κλοπές σε σχολεία – Συνελήφθησαν και οι γονείς του

Σοβαρές ζημιές σε σχολικά συγκροτήματα της Φωκίδας, με εμπρησμούς, καταστροφές εξοπλισμού και κλοπές, οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη ενός ανηλίκου, αλλά και των γονιών του, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

20 Ιαν. 2026 13:44
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά εμπρησμών, εκτεταμένων φθορών και κλοπών σε σχολικά συγκροτήματα της Φωκίδας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος της περιοχής, όπου ο ανήλικος εντοπίστηκε και συνελήφθη, παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προκαλέσει σοβαρές φθορές σε γραφεία, θρανία, βιβλιοθήκες και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, βάζοντας φωτιά στους χώρους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Ο ανήλικος φέρεται να είχε εμπλακεί και σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα, όπου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αφαίρεσε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αριθμομηχανή, εξαρτήματα υπολογιστών, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό από το κυλικείο της σχολικής μονάδας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οι γονείς του κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας του ανηλίκου. Όλοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του ανηλίκου και σε άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, ενώ οι έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή παραβατικών ενεργειών σε σχολικούς χώρους εντείνονται.

