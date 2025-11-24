Φον Ντε Λάιεν: «Η ΕΕ είναι ενωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας»

Ούσουλα Φον Ντερ Λάιεν
24 Νοέ. 2025 16:28
Pelop News

Για την ενιαία στάση και προσέγγιση που έχει η ΕΕ σε ό,τι αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ μίλησα σήμερα (24.11.2025) η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σε κοινές δηλώσεις τους λίγο μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα της Αγκόλας, η επικεφαλής της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκαναν λόγο για «ουσιαστική» και «καλή» πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι δημιουργήθηκε μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», σημειώνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τρία βασικά στοιχεία.

Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά».

Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις».

Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή η οποία θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική» και πρόσθεσε ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

