Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα καλύψει τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας 2026-2027
Παρουσιάστηκαν δύο νέοι μηχανισμοί – Δάνειο με εγγύηση ΕΕ ή χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2025 δύο εναλλακτικούς μηχανισμούς για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας την διετία 2026-2027, ύψους περίπου 90 δισ. ευρώ από τα συνολικά 135,7 δισ. που εκτιμά το ΔΝΤ.
«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία θα έχει τα μέσα να αμυνθεί και να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.
Οι δύο προτεινόμενοι μηχανισμοί είναι οι εξής:
- Δανεισμός της ΕΕ με εγγύηση του ενωσιακού προϋπολογισμού (απαιτεί ομοφωνία των 27).
- «Δάνειο Αποζημιώσεων» με βάση τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (απαιτεί ειδική πλειοψηφία). Το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από τη Ρωσία στο μέλλον ως μέρος των επανορθώσεων.
Η δεύτερη λύση αφορά κυρίως τα περίπου 210 δισ. ευρώ που φυλάσσονται στην βελγική Euroclear. Η Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις και μηχανισμό αλληλεγγύης ώστε να προστατευθούν όλα τα κράτη-μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ενδεχόμενα αντίποινα.
Ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι και οι δύο επιλογές είναι «πλήρως συμβατές με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο». Η πρόταση έχει ήδη συζητηθεί με την αμερικανική κυβέρνηση και έλαβε θετική ανταπόκριση.
