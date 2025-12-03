Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα καλύψει τα 2/3 των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας 2026-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2025 δύο εναλλακτικούς μηχανισμούς για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας την διετία 2026-2027, ύψους περίπου 90 δισ. ευρώ από τα συνολικά 135,7 δισ. που εκτιμά το ΔΝΤ.

«Με τις σημερινές προτάσεις διασφαλίζουμε ότι η Ουκρανία θα έχει τα μέσα να αμυνθεί και να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Οι δύο προτεινόμενοι μηχανισμοί είναι οι εξής:

Δανεισμός της ΕΕ με εγγύηση του ενωσιακού προϋπολογισμού (απαιτεί ομοφωνία των 27).

«Δάνειο Αποζημιώσεων» με βάση τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας (απαιτεί ειδική πλειοψηφία). Το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί από τη Ρωσία στο μέλλον ως μέρος των επανορθώσεων.

Η δεύτερη λύση αφορά κυρίως τα περίπου 210 δισ. ευρώ που φυλάσσονται στην βελγική Euroclear. Η Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι η πρόταση περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις και μηχανισμό αλληλεγγύης ώστε να προστατευθούν όλα τα κράτη-μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από ενδεχόμενα αντίποινα.

Ο Επίτροπος Οικονομίας Βλάντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι και οι δύο επιλογές είναι «πλήρως συμβατές με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο». Η πρόταση έχει ήδη συζητηθεί με την αμερικανική κυβέρνηση και έλαβε θετική ανταπόκριση.

