Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα βρει τρόπο να δώσει τα 90 δισ. ευρώ δάνειο στην Ουκρανία παρά το βέτο Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά την εμμονή της Ουγγαρίας στο βέτο της.

Οι δηλώσεις έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Μαρτίου 2026, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των 27 δεν κατάφεραν να πείσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να άρει την αντίθεσή του. Το δάνειο είχε εγκριθεί ομόφωνα τον Δεκέμβριο 2025 για στήριξη της ουκρανικής οικονομίας και άμυνας εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», τόνισε η κ. φον ντερ Λάιεν, χωρίς να διευκρινίσει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση της Βουδαπέστης, υπογραμμίζοντας ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία» και «κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τρόπους εκταμίευσης του δανείου παρά το βέτο, κατακεραυνώνοντας την «κατάφωρη ανεντιμότητα» της Ουγγαρίας, η οποία –όπως είπε– αφήνει «βαθιά σημάδια» και βλάπτει τη διεθνή θέση της ΕΕ.

Το βέτο του Όρμπαν συνδέεται με διαφωνίες σχετικές με ζημιές σε αγωγό πετρελαίου Druzhba που διέρχεται από την Ουκρανία και τροφοδοτεί Ουγγαρία και Σλοβακία, αν και η Ουγγαρία είχε εξασφαλίσει opt-out από το κόστος του δανείου. Οι ηγέτες των 25 άλλων κρατών-μελών επανέλαβαν την πρόθεση να προχωρήσουν στην εκταμίευση από τον Απρίλιο, ενώ το θέμα αναμένεται να επανέλθει σε επόμενη Σύνοδο.

