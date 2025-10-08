Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο – Χρειαζόμαστε νέα νοοτροπία άμυνας»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποιεί για μια αόρατη, πολυεπίπεδη απειλή που δοκιμάζει την ενότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καλώντας τα κράτη-μέλη να δράσουν με αποφασιστικότητα και συνοχή.

Ούσουλα Φον Ντερ Λάιεν
08 Οκτ. 2025 11:06
Pelop News

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, αόρατη απειλή που δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πεδία μάχης. Από τα drones που παραβιάζουν εναέριους χώρους έως τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, η ήπειρος βιώνει τις συνέπειες ενός υβριδικού πολέμου που δοκιμάζει τα όρια της άμυνάς της και την αντοχή των κοινωνιών της», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί να περιοριστεί στη στρατιωτική ισχύ. «Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος».

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτού του πολέμου «δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα». Όπως είπε, «αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».

Κλείνοντας, κάλεσε τα κράτη-μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: «Πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν», τόνισε, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται πλέον εξίσου από τη συνοχή των κοινωνιών της όσο και από τη στρατιωτική της ισχύ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ