Φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο – Χρειαζόμαστε νέα νοοτροπία άμυνας»

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, αόρατη απειλή που δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πεδία μάχης. Από τα drones που παραβιάζουν εναέριους χώρους έως τις κυβερνοεπιθέσεις και τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, η ήπειρος βιώνει τις συνέπειες ενός υβριδικού πολέμου που δοκιμάζει τα όρια της άμυνάς της και την αντοχή των κοινωνιών της», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε ότι η απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί να περιοριστεί στη στρατιωτική ισχύ. «Πρόκειται για μια συνεκτική και κλιμακούμενη εκστρατεία με στόχο να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την Ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Και είναι καιρός να το ονομάσουμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος».

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτού του πολέμου «δεν αφορά μόνο την παραδοσιακή άμυνα». Όπως είπε, «αυτό απαιτεί μια νέα νοοτροπία για όλους μας. Μπορούμε είτε να αποφύγουμε και να παρακολουθήσουμε την κλιμάκωση των ρωσικών απειλών, είτε να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα».

Κλείνοντας, κάλεσε τα κράτη-μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: «Πρέπει να αποθαρρύνουμε όλους όσους επιχειρούν να μας βλάψουν», τόνισε, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται πλέον εξίσου από τη συνοχή των κοινωνιών της όσο και από τη στρατιωτική της ισχύ.

