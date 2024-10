Φονικές πλημμύρες στην Ισπανία: Τριήμερο πένθος και οργή για τους δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, οι αιτίες της τραγωδίας ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τη μεγαλύτερη τραγωδία των τελευταίων δεκαετιών, με τουλάχιστον 95 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους, βιώνει η Ισπανία, μετά τις τεράστιες βροχοπτώσεις που σάρωσαν την ανατολική επαρχία της Βαλένθια και όχι μόνο.

Η καταρρακτώδης βροχή την Τρίτη 29/10/2024 προκάλεσε αστραπιαίες πλημμύρες που παρέσυραν γέφυρες και κτίρια και ανάγκασαν τους ανθρώπους να σκαρφαλώσουν σε στέγες ή να προσκολληθούν σε δέντρα για να επιβιώσουν.

Terrifying images of the DANA in Chiva, Valencia.#DANA #Chiva #Valencia #Storm #Spain#Floods #Flooding #SpainFloods#Inundación #InundacionesEnEspaña #España

pic.twitter.com/PHebOfLOVx

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος καθώς οι ακραίες συνθήκες συνεχίζονται, περιορίζοντας ορισμένες προσπάθειες διάσωσης.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς «υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι», λέει η κυβέρνηση.

Τουλάχιστον 92 θάνατοι καταγράφηκαν στη Βαλένθια, ενώ άλλοι δύο στην Καστίλλη-Λα Μάντσα στα δυτικά της Βαλένθια και ένας στη Μάλαγα – ένας 71χρονος Βρετανός που πέθανε στο νοσοκομείο μετά τη διάσωσή του από το σπίτι του.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες είναι ο χειρότερος που καταγράφεται στη χώρα από το 1973, όταν τουλάχιστον 150 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους από τις χειρότερες πλημμύρες της χώρας στα νοτιοανατολικά.

Στο διάγγελμά του την Τετάρτη, ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και υποσχέθηκε πλήρη αποκατάσταση, λέγοντας στα θύματα: «Όλη η Ισπανία κλαίει μαζί σας… δεν θα σας εγκαταλείψουμε».

Πάντως, κάτοικοι που αναζητούσαν βοήθεια ανακάλυψαν γρήγορα ότι ήταν μόνοι τους, σύμφωνα με το Politico. Τα τηλεφωνικά δίκτυα κατέρρευσαν νωρίς το βράδυ και οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατακλύστηκαν από κλήσεις που οδήγησαν την τηλεφωνική γραμμή 112 στην ουσιαστική κατάρρευση.

Massive floods in Massanassa of #Valencia, #Spain.

The streets turned into rivers.. pic.twitter.com/1wjjCDzKFx

