Φονικό Φοινικούντα: Κοντά στην εξιχνίαση η ΕΛ.ΑΣ. – Τα λάθη πρόδωσαν τον δράστη της διπλής δολοφονίας

Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις έρευνες για τον άγνωστο άνδρα που σκότωσε με πέντε σφαίρες τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη γνωστού camping στη Φοινικούντα, με τις αρχές να θεωρούν θέμα χρόνου τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δύο άνδρες πλησίασαν την επιχείρηση πριν ο οδηγός του σκούτερ ανοίξει πυρ, προκαλώντας τη διπλή δολοφονία. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες περί πιθανής ύπαρξης συνεργού, καθώς ο δράστης ενδέχεται να μην ενήργησε μόνος του.

Διαφυγή και λάθη του δράστη

Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης να διαφεύγει με λευκό σκούτερ, ακολουθώντας παλιά εθνική οδό και επαρχιακούς δρόμους μέχρι τη Δυτική Αττική. Οι πλαστές πινακίδες δυσκολεύουν την αναγνώριση του οχήματος, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη το σημείο όπου πιθανώς κρύφτηκε η μοτοσυκλέτα.

Τα βίντεο από βενζινάδικα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο κατέγραψαν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή που έχει δώσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμβολαίου θανάτου, αποκλείοντας ωστόσο τη σύνδεση με οργανωμένο έγκλημα, λόγω των κρίσιμων λαθών του δράστη.

Πιθανός συνεργός

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για φυσικό και ηθικό αυτουργό.

«Το πιο πιθανό είναι ότι ο ένας από τους δύο άνδρες δεν διέφυγε και παραμένει στη Φοινικούντα», σημείωσε, επιβεβαιώνοντας ότι ο δράστης πιθανόν είχε συνεργό.

