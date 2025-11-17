Φονικό Βορίζια: Σήμερα η απολογία του 23χρονου «βομβιστή», τι υποστηρίζει

Αρνούμενος εξ’ αρχής της σύλληψης του τις κατηγορίες που του αποδίδονται οτι τοποθέτησε τη βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και «πυροδότησε» το διπλό φονικό στα Βορίζια, στην Κρήτη, θα προσέλθει ν’ απολοηγθεί σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, ο 23χρονος ανιψιός του θύματος Φανούρη Καργάκη.

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: Έχουν χρησιμοποιηθεί 6 όπλα στην επίθεση προς το αυτοκίνητο του Καργάκη, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις 5 συλλήψεις. Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες».

Παράλληλα ο κ. Λύτρας ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του 23χρονου είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 23χρονος πριν από το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

