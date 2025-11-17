Φονικό Βορίζια: Σήμερα η απολογία του 23χρονου «βομβιστή», τι υποστηρίζει

Η υπερασπιστική γραμμή του 23χρονου  που συνελήφθη για την τοποθέτηση βόμβας σε σπίτι που «πυροδότησε» το διπλό φονικό στα Βορίζια. Απολογείται σήμερα Δευτέρα 17/11/2025.

Φονικό Βορίζια: Σήμερα η απολογία του 23χρονου «βομβιστή», τι υποστηρίζει
17 Νοέ. 2025 9:13
Pelop News

Αρνούμενος εξ’ αρχής της σύλληψης του τις κατηγορίες που του αποδίδονται οτι τοποθέτησε τη βόμβα που εξερράγη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και «πυροδότησε» το διπλό φονικό στα Βορίζια, στην Κρήτη, θα προσέλθει ν’ απολοηγθεί σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, ο 23χρονος ανιψιός του θύματος Φανούρη Καργάκη.

Ο συνήγορός του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: Έχουν χρησιμοποιηθεί 6 όπλα στην επίθεση προς το αυτοκίνητο του Καργάκη, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις 5 συλλήψεις. Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες».

Παράλληλα ο κ. Λύτρας ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του 23χρονου είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 23χρονος πριν από το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ