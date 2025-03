Φονικοί ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ντομπροπίλια – Τέσσερις νεκροί και 18 τραυματίες

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ντομπροπίλια, στην ανατολική Ουκρανία, μετά από τρεις διαδοχικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον Βαντίμ Φιλασκίν, επικεφαλής της στρατιωτικής και πολιτικής διοίκησης της περιφέρειας Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 ακόμη τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Η Ρωσία συνεχίζει την εντατικοποίηση των χτυπημάτων της στην περιοχή, βυθίζοντας την τοπική κοινότητα στον φόβο και την καταστροφή, ενώ οι αρχές επιχειρούν να διαχειριστούν τις συνέπειες των πλήγματων.

Russia demonstrates its so-called readiness for peace by launching three missiles at Dobropillia in Donetsk Oblast, killing five civilians and injuring 15. pic.twitter.com/iKVDFQEhWP

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) March 7, 2025