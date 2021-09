Φονικός σεισμός στην Κίνα με τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν από σεισμό με ρηχό εστιακό βάθος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, στην επαρχία Σιτσουάν στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τους θανάτους, χωρίς να διευκρινίσουν τις τοποθεσίες που σημειώθηκαν και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ανέφερε το κινεζικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

#Breaking Many schools in Luzhou organized emergency evacuation for students when a magnitude-6.0 earthquake hit China’s Luzhou, #Sichuan Province at 4:33 local time. pic.twitter.com/wXcYglQ6CP

— Zhengguan (@ZhengguanNews) September 15, 2021