Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Σενάρια για χρήση αντικειμένου και δεύτερη επίθεση

Νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση του φονικού ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα που ο ανήλικος έχασε τη ζωή του.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι τα τραύματα του 17χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και δεν αποκλείεται να προκλήθηκαν με τη χρήση αντικειμένου. Όπως είπε, το παιδί έφερε σπασμένη μύτη, κοψίματα στα χείλη και σπασμένα δόντια, στοιχεία που –όπως τόνισε– δεν παραπέμπουν αποκλειστικά σε χτυπήματα με γυμνά χέρια. Παρά τις υποψίες για χρήση αντικειμένου, όπως σιδερογροθιά, κάτι τέτοιο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ο 17χρονος είχε μεταβεί σε πρακτορείο και στη συνέχεια επέστρεψε με τους φίλους του. Εκείνοι τον άφησαν έξω, ενώ ο ίδιος μπήκε μόνος του στον προαύλιο χώρο. Από τις καταγραφές προκύπτει ότι στον χώρο δεν εισήλθε άλλο άτομο, πλην ορισμένων διανομέων.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του θύματος απηύθυνε δημόσια έκκληση να «σπάσει η σιωπή», ζητώντας από όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μιλήσει. Σε φορτισμένη δήλωσή της, εξέφρασε την ανάγκη της οικογένειας να μάθει την πλήρη αλήθεια για το τι συνέβη στον αδελφό της, τονίζοντας ότι «κανείς δεν τον προστάτευσε» και κάνοντας λόγο για ευθύνες της Πολιτείας.

Παράλληλα, η οικογένεια εκφράζει την πεποίθηση ότι ενδέχεται να υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός. Οι φίλοι του 17χρονου, που ήταν μαζί του μετά το πρώτο περιστατικό, κατέθεσαν ότι το παιδί τους μιλούσε κανονικά και ανέφερε μόνο ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι για να κάνει μπάνιο. Ωστόσο, τα βαριά τραύματα που διαπιστώθηκαν –ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής– δεν φαίνεται να συνάδουν με όσα περιέγραψαν για το αρχικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, το γεγονός ότι ο 17χρονος εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με πρόσβαση από πίσω δρόμους, ενισχύει το ενδεχόμενο δεύτερης επίθεσης σε διαφορετικό σημείο. «Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.





