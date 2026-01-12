Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Σενάρια για χρήση αντικειμένου και δεύτερη επίθεση

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, με τις μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά ευρήματα να ενισχύουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του ξυλοδαρμού και το ενδεχόμενο δεύτερης επίθεσης.

Φονικός ξυλοδαρμός 17χρονου στις Σέρρες: Σενάρια για χρήση αντικειμένου και δεύτερη επίθεση
12 Ιαν. 2026 11:38
Pelop News

Νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση του φονικού ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες, ενισχύοντας τα ερωτήματα γύρω από το τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα που ο ανήλικος έχασε τη ζωή του.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι τα τραύματα του 17χρονου ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και δεν αποκλείεται να προκλήθηκαν με τη χρήση αντικειμένου. Όπως είπε, το παιδί έφερε σπασμένη μύτη, κοψίματα στα χείλη και σπασμένα δόντια, στοιχεία που –όπως τόνισε– δεν παραπέμπουν αποκλειστικά σε χτυπήματα με γυμνά χέρια. Παρά τις υποψίες για χρήση αντικειμένου, όπως σιδερογροθιά, κάτι τέτοιο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ο 17χρονος είχε μεταβεί σε πρακτορείο και στη συνέχεια επέστρεψε με τους φίλους του. Εκείνοι τον άφησαν έξω, ενώ ο ίδιος μπήκε μόνος του στον προαύλιο χώρο. Από τις καταγραφές προκύπτει ότι στον χώρο δεν εισήλθε άλλο άτομο, πλην ορισμένων διανομέων.

Την ίδια ώρα, η αδελφή του θύματος απηύθυνε δημόσια έκκληση να «σπάσει η σιωπή», ζητώντας από όποιον γνωρίζει το παραμικρό να μιλήσει. Σε φορτισμένη δήλωσή της, εξέφρασε την ανάγκη της οικογένειας να μάθει την πλήρη αλήθεια για το τι συνέβη στον αδελφό της, τονίζοντας ότι «κανείς δεν τον προστάτευσε» και κάνοντας λόγο για ευθύνες της Πολιτείας.

Παράλληλα, η οικογένεια εκφράζει την πεποίθηση ότι ενδέχεται να υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός. Οι φίλοι του 17χρονου, που ήταν μαζί του μετά το πρώτο περιστατικό, κατέθεσαν ότι το παιδί τους μιλούσε κανονικά και ανέφερε μόνο ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι για να κάνει μπάνιο. Ωστόσο, τα βαριά τραύματα που διαπιστώθηκαν –ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής– δεν φαίνεται να συνάδουν με όσα περιέγραψαν για το αρχικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, το γεγονός ότι ο 17χρονος εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, με πρόσβαση από πίσω δρόμους, ενισχύει το ενδεχόμενο δεύτερης επίθεσης σε διαφορετικό σημείο. «Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:43 Αναβολή για τον Μάιο στη δίκη για τη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη – Στο Εφετείο οι δύο καταδικασθέντες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ