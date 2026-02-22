Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα

Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
22 Φεβ. 2026 14:35
Pelop News

Το 2026 έχουμε επαναστατικές αλλαγές στη φόρμουλα 1 και πολλά περισσότερα θα δούμε στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς στη Μελβούρνη, στις 8 Μαρτίου.

Φέτος, με μικρότερα και ελαφρύτερα μονοθέσια, χωρίς ενεργή κάθετη δύναμη αλλά με ρυθμιζόμενες πτέρυγες, μονάδες ισχύος σχεδόν 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής απόδοσης και άλλες μικρότερες αλλαγές, συνθέτουν μια κατάσταση που μπορεί να προσφέρει περισσότερο θέαμα.

Η ηγεσία της Liberty Media που έχει την εκμετάλλευση της Formula 1, θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και θέαμα από το 2027 και για τον λόγο αυτό εξετάζει να κάνει από 6 σε 12 τους αγώνες Sprint του Σαββάτου, με τους μισούς γύρους ενός Grand Prix της Κυριακής, δίνοντας και έξτρα βαθμούς στους οδηγούς. Το κυριότερο είναι ότι η ρουτίνα των δοκιμών της Παρασκευής γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και βέβαια το Σάββατο θα έχουμε αγώνα.

Πέραν αυτού, το 2027 θα έχουμε μια κενή θέση στο καλεντάρι του πρωταθλήματος, καθώς Βαρκελώνη και Σπα στο Βέλγιο θα εναλλάσσονται και για τη μία θέση επικρατέστερη είναι η Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο αυτό δεν είναι 100% σίγουρο, καθώς εξετάζονται οι λύσεις της Νότιας Κορέας, της Αφρικής και της Ταϊλάνδης, όμως πιθανότατα από το 2029 θα μπορέσουν να προστεθούν.

Εκείνο που είναι σαφές και σίγουρο, είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε άλλο σιρκουί πόλης, καθώς φαίνεται ότι ήδη είναι πολλά.

Θυμίζω ότι κάποτε είχαμε μόνο το Μονακό, και τώρα έχουμε Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, Σαουδική Αραβία, τη Μελβούρνη με το πάρκο της και φέτος τη Μαδρίτη, που ο μισός αγώνας θα είναι σε δρόμους πόλης.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
13:42 Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»
13:32 Καραβίας: “Μπράβο στους παίκτες μου, κάθε παιχνίδι είναι τελικός”
13:22 Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους από την ΔΥΠΑ για συνταξιοδοτηση, δείτε ποιους αφορά
13:14 Το Ιράν ετοιμάζεται για την επίθεση, οι οδηγίες Χαμεινεϊ
13:05 Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης
12:59 Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league
12:49 Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”
12:39 Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία
12:29 Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις
12:19 Στρατιωτική θητεία: Ολες οι αλλαγές στους νέους οπλίτες, στα 100 ευρώ η αποζημίωση στην παραμεθόριο
12:09 Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών
11:59 Πάτρα: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές σκορπίζουν χαρά και κέφι ΦΩΤΟ Δείτε LIVE
11:49 Ιράν: Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμούς γυναικών
11:39 Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους
11:29 Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι
11:19 Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ