Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα

Το 2026 έχουμε επαναστατικές αλλαγές στη φόρμουλα 1 και πολλά περισσότερα θα δούμε στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς στη Μελβούρνη, στις 8 Μαρτίου.

Φέτος, με μικρότερα και ελαφρύτερα μονοθέσια, χωρίς ενεργή κάθετη δύναμη αλλά με ρυθμιζόμενες πτέρυγες, μονάδες ισχύος σχεδόν 50-50 μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής απόδοσης και άλλες μικρότερες αλλαγές, συνθέτουν μια κατάσταση που μπορεί να προσφέρει περισσότερο θέαμα.

Η ηγεσία της Liberty Media που έχει την εκμετάλλευση της Formula 1, θέλει να προσφέρει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον και θέαμα από το 2027 και για τον λόγο αυτό εξετάζει να κάνει από 6 σε 12 τους αγώνες Sprint του Σαββάτου, με τους μισούς γύρους ενός Grand Prix της Κυριακής, δίνοντας και έξτρα βαθμούς στους οδηγούς. Το κυριότερο είναι ότι η ρουτίνα των δοκιμών της Παρασκευής γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και βέβαια το Σάββατο θα έχουμε αγώνα.

Πέραν αυτού, το 2027 θα έχουμε μια κενή θέση στο καλεντάρι του πρωταθλήματος, καθώς Βαρκελώνη και Σπα στο Βέλγιο θα εναλλάσσονται και για τη μία θέση επικρατέστερη είναι η Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο αυτό δεν είναι 100% σίγουρο, καθώς εξετάζονται οι λύσεις της Νότιας Κορέας, της Αφρικής και της Ταϊλάνδης, όμως πιθανότατα από το 2029 θα μπορέσουν να προστεθούν.

Εκείνο που είναι σαφές και σίγουρο, είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε άλλο σιρκουί πόλης, καθώς φαίνεται ότι ήδη είναι πολλά.

Θυμίζω ότι κάποτε είχαμε μόνο το Μονακό, και τώρα έχουμε Αζερμπαϊτζάν, Σιγκαπούρη, Σαουδική Αραβία, τη Μελβούρνη με το πάρκο της και φέτος τη Μαδρίτη, που ο μισός αγώνας θα είναι σε δρόμους πόλης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



