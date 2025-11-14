Φοροαπαλλαγές για «κλειστά» ακίνητα: Έως το 2026 το περιθώριο για μετατροπή τους σε κύρια κατοικία, ποιοι επωφελούνται

Η νέα ρύθμιση του Ν. 5246/2025 επεκτείνει την τριετή απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κλειστά σπίτια ή ακίνητα από βραχυχρόνια μίσθωση ως κύρια κατοικία.

Φοροαπαλλαγές για «κλειστά» ακίνητα: Έως το 2026 το περιθώριο για μετατροπή τους σε κύρια κατοικία, ποιοι επωφελούνται
14 Νοέ. 2025 7:58
Pelop News

Η δημοσίευση του φορολογικού νόμου 5246/2025 στο ΦΕΚ ενεργοποιεί τις φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων που τα διαθέτουν για μακροχρόνια ενοικίαση, είτε πρόκειται για κενές κατοικίες είτε για ακίνητα που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ρύθμιση, που ψηφίστηκε πρόσφατα, παρατείνει την περίοδο ισχύος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και διευρύνει το εύρος εφαρμογής της, καλύπτοντας κατοικίες που παρέμειναν ανενεργές για τουλάχιστον 36 μήνες.

Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα των πρώτων 36 μηνών, εφόσον η αρχική σύμβαση μακροχρόνιας ενοικίασης ως κύριας κατοικίας υπογραφεί από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες επιφάνειας έως 120 τ.μ., με δυνατότητα αύξησης κατά 20 τ.μ. για κάθε τέκνο πέραν των δύο του ενοικιαστή. Για να ισχύσει, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη, χωρίς καμία προηγούμενη μίσθωση ή άλλη χρήση.

Ποιοι δικαιούνται την τριετή απαλλαγή

  • Ιδιοκτήτες κατοικιών έως 120 τ.μ. που ήταν κενές για τρία χρόνια ή είχαν προηγουμένως μισθωθεί μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το όριο τετραγωνικών αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν των δύο στον ενοικιαστή.

  • Οι νέες μισθώσεις πρέπει να είναι τριετούς διάρκειας. Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης έχει περιθώριο τριών μηνών για νέα σύμβαση ώστε να μη χαθεί η απαλλαγή.

Για κατοικίες από βραχυχρόνια μίσθωση, απαιτείται να έχουν δηλωθεί νόμιμα οι προηγούμενες συμβάσεις στην ΑΑΔΕ και να μην υπάρχει ενεργή δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά την έναρξη της νέας σύμβασης. Οι συμβάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετείς, ενώ σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης έχει τρίμηνη προθεσμία να συνάψει νέα τριετή σύμβαση για να διατηρήσει την απαλλαγή. Αν η κατοικία κενωθεί και από τον δεύτερο ενοικιαστή, η ελάφρυνση χάνεται οριστικά για το υπόλοιπο διάστημα.

Εξαίρεση προβλέπεται για μισθώσεις τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε ένστολο προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προθεσμία επαναμίσθωσης είναι εξάμηνη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμβάσεων.

Όροι και περιορισμοί

Για τις κενές κατοικίες απαιτούνται:

  • Δήλωση ως «κενό» στο Ε2 ή μη χρήση ως κύρια, δευτερεύουσα ή δωρεάν παραχωρημένη κατοικία για τα τρία προηγούμενα έτη.

  • Μη ύπαρξη άλλης δήλωσης μίσθωσης κατά το διάστημα αυτό.

Για τις πρώην βραχυχρόνιες μισθώσεις:

  • Νόμιμη και αποκλειστική διάθεση στην πλατφόρμα το προηγούμενο φορολογικό έτος.

  • Υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης έως την έναρξη της νέας σύμβασης.

Η τριετής απαλλαγή παύει να ισχύει αν η κατοικία μείνει κενή για περισσότερο από τρεις μήνες ή αν εντός των τριών ετών επαναδιατεθεί σε βραχυχρόνια μίσθωση, οπότε ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται αναδρομικά.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τονίζει την ανάγκη άμεσης εκμετάλλευσης της ρύθμισης από ιδιοκτήτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευχθούν έλεγχοι και πρόστιμα. Η απαλλαγή παύει άμεσα αν εντός τριετίας η κατοικία επιστρέψει σε βραχυχρόνια μίσθωση, με υποχρέωση αναδρομικής καταβολής φόρου για τα απαλλασσόμενα εισοδήματα.

