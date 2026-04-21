Φοροδιαφυγή 2025: Στο 29,7% η μέση παραβατικότητα, «πρωταθλητές» τα συνεργεία αυτοκινήτων – Στην κορυφή η Πάτρα

Η φοροδιαφυγή παρέμεινε υψηλή στην ελληνική οικονομία το 2025, παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων, όπως το ψηφιακό πελατολόγιο και η τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στο 27,1%. Η αύξηση αυτή καταγράφηκε παρά τον μειωμένο αριθμό μερικών επιτόπιων ελέγχων σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο κλάδος που παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό παραβατικότητας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο στον τομέα επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με ποσοστό που έφτασε το 61%. Ακολούθησαν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών με 58,1%, οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%, ενώ οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας κατέγραψαν ποσοστό 54%. Άλλοι κλάδοι με υψηλή παραβατικότητα ήταν οι προσωπικές υπηρεσίες (50,3%), η φυτική και ζωική παραγωγή (40,8%), το χονδρικό εμπόριο (33,9%), οι υπηρεσίες εστίασης (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%).

Οι Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν το 2025 συνολικά 47.602 μερικούς επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 25.400 ελέγχων. Από αυτούς, εντοπίστηκαν 11.146 έλεγχοι με παράβαση, ενώ το συνολικό πλήθος των εντοπισθεισών παραβάσεων ανήλθε σε 178.718. Η παραβατικότητα στους ελέγχους εντός έδρας διαμορφώθηκε στο 25,31%, ενώ στους εκτός έδρας ελέγχους έφτασε το 31,77%.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων. Τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν στις Περιφέρειες Πατρών και Πειραιά, ιδιαίτερα στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους (36,27% και 34,93% αντίστοιχα). Η υψηλότερη εντοπισθείσα παραβατικότητα σημειώθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 39,9%, ακολουθούμενη από την Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%). Το χαμηλότερο ποσοστό (24,9%) παρατηρήθηκε στη Δυτική Μακεδονία.

Ειδικότερα, 22.020 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης και 11.149 σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (εκτός οχημάτων), με μέση παραβατικότητα 32,4% και 29,3% αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, η ΑΑΔΕ προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και στην επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης σε 293 επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό αναστολών αφορούσε τον κλάδο της εστίασης (40,44%), ενώ ακολούθησαν η φυτική και ζωική παραγωγή (33,68%) και το λιανικό εμπόριο (9%).

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε κυκλώματα εικονικών φορολογικών στοιχείων, τουριστικές επιχειρήσεις, βραχυχρόνιες μισθώσεις, τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρονικό εμπόριο, εστίαση, πρατήρια καυσίμων, πλατφόρμες κρατήσεων, πληρωμές με κάρτες, παραποιημένο λογισμικό και κλάδους με υψηλή συμβολή στο κενό ΦΠΑ.

