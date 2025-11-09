Φοροελαφρύνσεις για 4 εκατ. Έλληνες το 2026: Τι αλλάζει και ποιοι μένουν εκτός

Από την ερχόμενη εβδομάδα, η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα γίνει νόμος του κράτους με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φέρνοντας μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ για το 2026, που αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως από το 2027. Οι αλλαγές, που χαρακτηρίστηκαν από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πιερρακάκη, ως η μεγαλύτερη φοροελάφρυνση στη μεταπολίτευση, θα ενισχύσουν το εισόδημα 4 εκατομμυρίων πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε οικογένειες, νέους, μισθωτούς, επαγγελματίες και ιδιοκτήτες.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα taxcalc2025.minfin.gr, που τέθηκε σε λειτουργία πριν από έναν μήνα, έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 530.000 επισκέψεις από φορολογούμενους που υπολογίζουν τα προσωπικά τους οφέλη από τις νέες ρυθμίσεις. Οι ελαφρύνσεις, που συνδυάζονται με μισθολογικές αυξήσεις στο δημόσιο, θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα οφέλη θα φανούν νωρίτερα, από τον Δεκέμβριο 2025.

Ποιοι επωφελούνται

Οι νέοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι οι κύριοι κερδισμένοι. Συγκεκριμένα:

Μειώσεις Φορολογικών Συντελεστών : Από το 2026, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ (από 22% σε 20%, 28% σε 26% και 36% σε 34%). Εισάγεται νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ ο υψηλότερος συντελεστής 44% διατηρείται για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ.

: Από το 2026, οι συντελεστές φόρου εισοδήματος μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ (από 22% σε 20%, 28% σε 26% και 36% σε 34%). Εισάγεται νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000-60.000 ευρώ, ενώ ο υψηλότερος συντελεστής 44% διατηρείται για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Οικογένειες με Παιδιά : Οι οικογένειες με παιδιά κερδίζουν σημαντικά, με τον συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος να πέφτει στο 18% για ένα παιδί, 16% για δύο, 9% για τρία και 0% για τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Ένα ζευγάρι με εισόδημα 25.000 ευρώ έκαστος εξοικονομεί από 600 ευρώ (χωρίς παιδιά) έως 7.200 ευρώ (τέσσερα παιδιά) ετησίως.

: Οι οικογένειες με παιδιά κερδίζουν σημαντικά, με τον συντελεστή για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος να πέφτει στο 18% για ένα παιδί, 16% για δύο, 9% για τρία και 0% για τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Ένα ζευγάρι με εισόδημα 25.000 ευρώ έκαστος εξοικονομεί από 600 ευρώ (χωρίς παιδιά) έως 7.200 ευρώ (τέσσερα παιδιά) ετησίως. Νέοι έως 30 Ετών : Περίπου 70.000 νέοι έως 25 ετών με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος, ενώ για ηλικίες 25-30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται στο 9% για το ίδιο ποσό. Ένας 24χρονος με 15.000 ευρώ εισόδημα θα εξοικονομεί 2.000 ευρώ ετησίως.

: Περίπου 70.000 νέοι έως 25 ετών με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από φόρο εισοδήματος, ενώ για ηλικίες 25-30 ετών ο συντελεστής περιορίζεται στο 9% για το ίδιο ποσό. Ένας 24χρονος με 15.000 ευρώ εισόδημα θα εξοικονομεί 2.000 ευρώ ετησίως. Ιδιοκτήτες Ακινήτων: Ο φόρος στα ενοίκια 12.000-24.000 ευρώ μειώνεται από 35% σε 25%, ενώ παρέχεται απαλλαγή φόρου για τρία έτη σε μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικιών που παρέμεναν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια. Επιπλέον, το 80% των ενοικιαστών θα λαμβάνει επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως.

Αλλαγές στα τεκμήρια

Τεκμήρια : Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα μειώνονται κατά 30%-35%, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, ωφελώντας 477.000 πολίτες. Οι μειώσεις ισχύουν αναδρομικά για εισοδήματα του 2025.

: Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα μειώνονται κατά 30%-35%, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, ωφελώντας 477.000 πολίτες. Οι μειώσεις ισχύουν αναδρομικά για εισοδήματα του 2025. Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Νέοι επαγγελματίες έως 30 ετών και γονείς επωφελούνται από μηδενικό ή μειωμένο φόρο. Επιπλέον, 6.000 νέες μητέρες επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα για τρία χρόνια μετά τη γέννηση παιδιού. Μειώσεις εφαρμόζονται και για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς.

Μισθολογικές αυξήσεις

Από τον Ιανουάριο 2026, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και ένστολοι θα δουν αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους, ενώ ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027 από 880 ευρώ σήμερα. Επιπλέον, κίνητρα για ηλεκτρονικές πληρωμές συνεχίζονται, προσφέροντας έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ για δαπάνες έως 5.000 ευρώ, ενώ ιατρικές και οδοντιατρικές δαπάνες υπολογίζονται διπλά.

Ειδικές ρυθμίσεις

Παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026.

Ειδικές ελαφρύνσεις για ιατρούς του ΕΣΥ, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και ερευνητές με αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους από το 2025, καθώς και μειώσεις ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου και μικρούς οικισμούς.

Ποιοι μένουν εκτός

Όσοι δηλώνουν εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ παραμένουν αφορολόγητοι, ενώ ιδιοκτήτες με ενοίκια κάτω από 12.000 ευρώ δεν επωφελούνται από τις μειώσεις φόρου. Ωστόσο, το υπουργείο εκτιμά ότι οι νέοι συντελεστές θα ενθαρρύνουν τη δήλωση πραγματικών εισοδημάτων και την ενοικίαση κλειστών ακινήτων, ανακουφίζοντας την αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



