Φορολογικές δηλώσεις 2026: Δόθηκε παράταση για την έκπτωση φόρου

Παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία για την έκπτωση φόρου 4% στις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Το νέο χρονικό όριο για την έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις 2026 μετατίθεται στις 15 Μαΐου.

Έτσι, η αρχική προθεσμία της 30ής Απριλίου παρατείνεται, προσφέροντας χρόνο σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και άλλους φορολογούμενους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν νωρίς τη διαδικασία και να επωφεληθούν από το ανώτερο ποσοστό έκπτωσης.

Βασική προϋπόθεση για την κατοχύρωση της έκπτωσης 4% παραμένει η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου 2026, καθώς μετά τη λήξη της νέας προθεσμίας, οι φορολογούμενοι εντάσσονται σε χαμηλότερα επίπεδα έκπτωσης.

Το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα δεν μεταβάλλεται, καθώς οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία είναι στις 31 Ιουλίου 2026.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου.

Όμως η έκπτωση 4% συνδέεται αποκλειστικά με την έγκαιρη υποβολή εντός της νέας προθεσμίας και την πλήρη εξόφληση του ποσού μέχρι τέλος Ιουλίου.

