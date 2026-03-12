Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί Ε2 που φέρνουν φοροαπαλλαγές, τα SOS για ιδιοκτήτες ακινήτων

Η ΑΑΔΕ ενσωμάτωσε νέους κωδικούς στο φετινό έντυπο Ε2, με στόχο να επιβραβεύσει φορολογικά τους ιδιοκτήτες που μετέφεραν κενά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης (τουλάχιστον 3 ετών) μέσα στο 2025.

Τα εισοδήματα από ενοίκια (μακροχρόνια και βραχυχρόνια) είναι προσυμπληρωμένα από την ΑΑΔΕ βάσει μισθωτηρίων και στοιχείων πλατφορμών. Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη στους κωδικούς. Τα εισοδήματα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1 και φορολογούνται προοδευτικά (15%–45%) από το πρώτο ευρώ, ενώ αφαιρείται αυτομάτως ποσοστό 5% επί των εισπράξεων για έξοδα συντήρησης, επισκευών κ.λπ.

Κύριοι νέοι κωδικοί με φοροαπαλλαγή (μεταφέρονται στους 119-120 του Ε1):

Κωδικός 64 : Ακαθάριστο εισόδημα από μακροχρόνια (≥3 έτη) μίσθωση κατοικίας που ήταν κενή τα έτη 2022, 2023 και 2024. Απαλλάσσεται πλήρως από φόρο εισοδήματος.

: Ακαθάριστο εισόδημα από μακροχρόνια (≥3 έτη) μίσθωση κατοικίας που ήταν κενή τα έτη 2022, 2023 και 2024. Απαλλάσσεται πλήρως από φόρο εισοδήματος. Κωδικός 65 : Ακαθάριστο εισόδημα από μακροχρόνια (≥3 έτη) μίσθωση κατοικίας που ήταν καταχωρημένη στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής το 2024.

: Ακαθάριστο εισόδημα από μακροχρόνια (≥3 έτη) μίσθωση κατοικίας που ήταν καταχωρημένη στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής το 2024. Κωδικοί 66 & 67: Εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις (≥6 μήνες) κενών ή βραχυχρόνιων ακινήτων, όταν ο μισθωτής ανήκει σε ειδικές κατηγορίες: ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί δημόσιας εκπαίδευσης, ένστολοι Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας.

Άλλοι σημαντικοί κωδικοί & προσοχή:

Στήλη 16 – Ανείσπρακτα ενοίκια: Δηλώνονται μόνο αν έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες (διαταγή πληρωμής, απόδοσης μισθίου, αγωγή αποβολής/επιδίκασης μισθωμάτων κ.λπ.) και έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά στην εφορία πριν την υποβολή. Διαφορετικά φορολογούνται κανονικά.

– Ανείσπρακτα ενοίκια: Δηλώνονται μόνο αν έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες (διαταγή πληρωμής, απόδοσης μισθίου, αγωγή αποβολής/επιδίκασης μισθωμάτων κ.λπ.) και έχουν προσκομιστεί δικαιολογητικά στην εφορία πριν την υποβολή. Διαφορετικά φορολογούνται κανονικά. Στήλες 13, 14, 15 : Ακαθάριστο εισόδημα ανά κατηγορία ακινήτου + εισπραχθέντα ανείσπρακτα προηγούμενων ετών (2015–2024).

: Ακαθάριστο εισόδημα ανά κατηγορία ακινήτου + εισπραχθέντα ανείσπρακτα προηγούμενων ετών (2015–2024). Κωδικοί 60 & 61 : Συγκεντρωτικά εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση / υπεκμίσθωση (Airbnb, Booking κ.λπ.), ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

: Συγκεντρωτικά εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση / υπεκμίσθωση (Airbnb, Booking κ.λπ.), ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Κωδικοί 62 & 63: Εισοδήματα από υπεκμίσθωση κατοικίας (απλή ή για βραχυχρόνια).

Προσοχή σε συμπλήρωση:

Κενά ακίνητα: Συμπληρώνεται «ΚΕΝΟ» + χρονικό διάστημα κενότητας.

Στήλη 4: Κατηγορία ακινήτου (Κατοικία, Επαγγελματική Στέγη, Αποθήκη, Θέση Στάθμευσης, Αγροτεμάχιο κ.λπ.).

Στήλη 18: Εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος (ή 999999999 αν δεν υπάρχει/κοινόχρηστη).

Στήλη 19: Αριθμός δήλωσης μίσθωσης (υποχρεωτικός ιδίως για κωδ. 64–67).

Ακίνητα ανήλικων τέκνων: Δηλώνονται με ΑΦΜ τέκνου στον σχετικό πίνακα.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να προβούν σε διορθώσεις πριν την οριστική υποβολή, ώστε να επωφεληθούν από τις νέες απαλλαγές και να αποφύγουν επιβαρύνσεις.

