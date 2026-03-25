Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και οι αλλαγές, δείτε τι πρέπει να προσέξετε

Αυτόματη υποβολή για 1,5 εκατ. πολίτες και νέες ελαφρύνσεις στα τεκμήρια διαβίωσης.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Όλες οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και οι αλλαγές, δείτε τι πρέπει να προσέξετε
25 Μαρ. 2026 18:31
Pelop News

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε στην ψηφιακή πύλη myAADE η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2025. Η διαδικασία, η οποία ενσωματώνει σειρά νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και ψηφιακών εργαλείων, έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι (κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι) θα δουν τις δηλώσεις τους προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες. Η οριστικοποίηση αυτών των δηλώσεων θα γίνει αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026, εκτός εάν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αρχική δήλωση με διορθώσεις έως τις 15 Απριλίου.

Οι βασικές ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι είναι:

  • Γενική προθεσμία: Από 16/03/2026 έως 15/07/2026.

  • Εξαίρεση: Φυσικά πρόσωπα με συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα (απλογραφικά βιβλία) έχουν προθεσμία έως τις 31/07/2026.

Κλιμακωτές εκπτώσεις και δόσεις

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν την εφάπαξ εξόφληση έως το τέλος Ιουλίου, προβλέπεται κλιμακωτή έκπτωση:

  • 4% για υποβολή δήλωσης έως 30/04.

  • 3% για υποβολή έως 15/06.

  • 2% για υποβολή έως 15/07.

Οι σημαντικότερες αλλαγές 

  • Μείωση Τεκμηρίων: Σημαντική υποχώρηση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες (30% – 35%) και νέα μέθοδος υπολογισμού για τα ΙΧ βάσει εκπομπών $CO_{2}$ για οχήματα με πρώτη ταξινόμηση μετά την 01/11/2010.

  • Φοροαπαλλαγές Ακινήτων: Βελτιωμένοι όροι απαλλαγής φόρου για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται για τουλάχιστον τρία έτη, καθώς και ειδικές προβλέψεις για δημόσιους λειτουργούς (ιατρούς, εκπαιδευτικούς, ένστολους).

  • Φοιτητική Στέγη: Υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ του φοιτητή στο έντυπο Ε1 (Πίνακας 6) για τη διασταύρωση της επιδότησης ενοικίου.

  • Ψηφιακός Έλεγχος: Προσθήκη κωδικού QR στο έντυπο Ε1 για την άμεση επαλήθευση της εγκυρότητας του αντιγράφου.

Οι επιστροφές φόρου για τους δικαιούχους χωρίς οφειλές θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN στην πλατφόρμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ