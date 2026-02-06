Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλουν φέτος τη δική τους δήλωση

Ποιοι νέοι εξαιρούνται από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το 2026.

Φορολογικές δηλώσεις
06 Φεβ. 2026 8:00
Pelop News

Χιλιάδες νέοι και νέες που έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2025 και απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση.

Ακόμη και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση εφόσον απέκτησαν εισόδημα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 2025 ή έχουν στο όνομά τους κατοικία ή αυτοκίνητο.

Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εντός του 2025, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν τη δική τους φορολογική δήλωση, εφόσον:

-Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κατοικία που τους παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς τους.
-Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.

-Απέκτησαν εντός του 2025 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

-Ίδρυσαν εντός του 2025 επιχείρηση στο όνομά τους.

-Προχώρησαν εντός του 2025 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.

-Είναι έγγαμοι τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Οι μόνοι 18άρηδες που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι το προηγούμενο έτος δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Με βάση το σχεδιασμό, η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία στις 16 Μαρτίου του 2026, ενώ προβλέπεται διεύρυνση του αριθμού των προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 εκατομμύριο.

Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση. Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου, το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου 2026, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026 και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:31 Άνοιγμα ΟΣΔΕ: Διορθώσεις αιτήσεων 2024–2025
9:25 Η αποκάλυψη για υπόθεση Παναγόπουλου, δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ
9:24 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας, οι ημερομηνίες ανά Ταμείο
9:17 Παρτίδες βρεφικού γάλακτος ανακαλεί ο ΕΟΦ
9:12 Τα τρία κενά ασφαλείας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» που εξετάζονται και τα κρίσιμα ερωτήματα
9:11 Έντονος καβγάς Δρυμιώτη – Ζαχαριάδη για τη Χίο
9:05 Οι «επισκέψεις» στο ψυχιατρείο της «εμπρηστικής» δασκάλας γιόγκα
8:59 Πάνω από 143.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στο Μαρόκο λόγω καταστροφικών πλημμυρών
8:56 Τα μέτρα που συζήτησαν Τσιάρας – Ευρωπαίος Επίτροπος για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
8:53 Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου
8:50 Εορτολόγιο: Τα πιο δημοφιλή ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
8:45 Αυξάνονται τα κρούσματα RSV: Πώς να ξεχωρίσετε γρίπη, κρυολόγημα και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό
8:36 Ανατροπή φορτηγού στην Αθηνών-Λαμίας: Ταλαιπωρία για τους οδηγούς, κλειστές δύο λωρίδες
8:29 Μητσοτάκης: Στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου για ραντεβού με Ερντογάν
8:24 Στην Πάτρα ο Αρχηγός ΓΕΑ
8:20 Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το κίνητρο που άλλαξε τα δεδομένα, πώς αύξησε τις ασφαλίσεις κατοικιών στην Ελλάδα
8:09 Πάτρα: Σε περιοχές του κέντρου θα υπάρξει σήμερα διακοπή νερού
8:07 Θρίλερ στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πώς στρατολογήθηκε ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας
8:00 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιοι 18άρηδες θα πρέπει να υποβάλουν φέτος τη δική τους δήλωση
7:59 «Βουτιά» του Bitcoin κάτω από 67.000 δολάρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ