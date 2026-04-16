Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα

Σε μια καθοριστική φάση για χιλιάδες φορολογούμενους περνά από σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί την αυτόματη οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι υπόχρεοι δεν προχώρησαν σε διορθώσεις, θα δουν τη δήλωσή τους να υποβάλλεται με τα στοιχεία που ήδη διαθέτει το σύστημα.

Η «δεύτερη ευκαιρία» και οι προθεσμίες

Παρά την αυτόματη υποβολή, η φορολογική διοίκηση παρέχει μια σημαντική διέξοδο για τη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση από αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, έως και τις 15 Ιουλίου. Εφόσον οι αλλαγές γίνουν εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, δεν θα επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο. Αντιθέτως, οποιαδήποτε τροποποίηση μετά τα μέσα Ιουλίου θα συνοδεύεται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

Η αυτόματη διαδικασία δεν απαλλάσσει τον πολίτη από την ευθύνη της ορθότητας των στοιχείων. Οι ειδικοί συνιστούν σχολαστικό έλεγχο σε συγκεκριμένους κωδικούς-κλειδιά για την αποφυγή επιπλέον επιβαρύνσεων:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Επιβεβαίωση των κωδικών 049-050 που μειώνουν τον τελικό φόρο.

Τεκμήρια διαβίωσης: Έλεγχος των στοιχείων για ακίνητα και οχήματα, ώστε η τεκμαρτή δαπάνη να μην υπερβαίνει την πραγματική.

Εισοδήματα και επιδόματα: Έλεγχος για τυχόν αναδρομικά ή επιδόματα που καταβλήθηκαν εντός του 2025 και ενδέχεται να μην έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, η ψηφιακή πύλη myAADE έχει ήδη αναρτήσει την προεκκαθάριση για τους ενδιαφερόμενους. Σε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση λάβει νέα στοιχεία μετά την κοινοποίηση της προσυμπληρωμένης δήλωσης, τα οποία ανατρέπουν τον αυτόματο υπολογισμό, η δήλωση δεν θα οριστικοποιηθεί αυτόματα και ο φορολογούμενος θα ενημερωθεί ώστε να προβεί ο ίδιος στην υποβολή της έως την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου.

