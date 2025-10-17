Φορολογικές υποχρεώσεις: «Καυτό» τρίμηνο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Με συνολικό φορολογικό βάρος 18,7 δισ. ευρώ θα κλείσει το 2025 για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Οι τρεις τελευταίοι μήνες του έτους παραδοσιακά είναι οι πιο απαιτητικοί, καθώς κορυφώνονται οι υποχρεώσεις προς την εφορία.

Μόνο για τον Οκτώβριο, τα προσδοκώμενα έσοδα ανέρχονται σε 6,6 δισ. ευρώ, με πληρωμές για την 4η δόση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, την 8η δόση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και ΦΠΑ και άλλους φόρους, μαζί με τις δόσεις ρυθμίσεων οφειλών.

Από τον Νοέμβριο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και φτάνουν στο 100% για καθυστερημένες πληρωμές.

Συνολικά, το φορολογικό βάρος του Νοεμβρίου ανέρχεται σε 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο οι υπόχρεοι θα καταβάλουν ακόμη 6,422 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τρίμηνο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το 2026 οι συνολικές φορολογικές εισπράξεις αναμένεται να φτάσουν τα 73,527 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,649 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να φτάσει τα 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ λόγω αλλαγών στη φορολογική κλίμακα.
Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αναμένεται στα 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ λόγω των υψηλότερων εκτιμώμενων κερδών των επιχειρήσεων.

Αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Παρά την αύξηση των εσόδων, οι οφειλέτες προς την εφορία αυξάνονται σημαντικά. Τον Ιούλιο του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 111,829 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024.

Ο αριθμός των οφειλετών έφτασε τους 4.001.794, αυξημένος κατά 172.263 σε σχέση με πέρυσι. Μόνο το 3,87% του συνολικού ληξιπρόθεσμου ποσού, περίπου 3,31 δισ. ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε ρύθμιση.

Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση, με επιτόκιο 4,34% για 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για περισσότερες, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 30 ευρώ.
