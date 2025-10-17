Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε ανεβαίνουν στο myCAR, αναλυτικά τα ποσά, ποια τα πρόστιμα αν... ξεχαστείτε

Αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το 2025.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα τέλη μέσα από την πλατφόρμα myCAR, χωρίς να απαιτείται η είσοδος με κωδικούς Taxisnet.

Τα ποσά υπολογίζονται με βάση τρία κριτήρια:

Την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας ,

Τον κυβισμό του κινητήρα ,

Και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν πλήρως απαλλαγμένα από τέλη κυκλοφορίας.

Τα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν αποκλειστικά στο myCAR. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω τραπεζών. Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Οι ηλεκτρικοί και υβριδικοί ιδιοκτήτες πρέπει να ελέγξουν αν εμπίπτουν σε πλήρη ή μερική απαλλαγή.

Προθεσμίες και πρόστιμα

Η πληρωμή των τελών πρέπει να πραγματοποιηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι καθυστερήσουν, θα επιβαρυνθούν με προσαυξήσεις ως εξής:

+25% εντός Ιανουαρίου

+50% εντός Φεβρουαρίου

+100% από τον Μάρτιο και μετά

Οι ιδιοκτήτες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τα ποσά κινδυνεύουν επίσης με διοικητικές κυρώσεις, όπως αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Παραδείγματα

Οχήματα έως 31/10/2010:

1.200 κυβικά → 135 €,

1.600 κυβικά → 280 €.

Οχήματα ταξινομημένα 1/11/2010 – 31/12/2020:

121–140 γρ. CO₂/χλμ → 1,20 €/γρ.,

141–160 γρ. CO₂/χλμ → 1,85 €/γρ.

Οχήματα από 1/1/2021 και μετά:

Έως 122 γρ. CO₂ → 0 €,

123–139 γρ. CO₂ → 0,64 €/γρ.

